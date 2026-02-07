JR四国によりますと、強い冬型の気圧配置の影響で、JR瀬戸大橋線ではきょう（7日土曜日）午後6時ごろから終日、以下の列車の運転を見合わせるということです。

【画像を見る】見たことある？8000系アンパンマン列車の「断面」

【特急しおかぜ】

以下の列車は、「岡山～多度津または宇多津間」で部分運休となり、高松～伊予西条・松山間の運転となります。



【下り】

しおかぜ２５号（岡山駅（19：35発）～多度津駅（20：17着）間）以降

しおかぜ２９号（岡山駅（22：00発）～多度津駅（22：43着）間）まで部分運休





【特急南風】

【上り】しおかぜ２６号（宇多津駅（18：37発）～岡山駅（19：11着）間）以降しおかぜ３０号（宇多津駅（20：53発）～岡山駅（21：30着）間）まで部分運休

以下の列車は、「岡山～多度津間」で部分運休となります、多度津～高知間の運転となります。



【下り】

南風２３号（岡山駅（19：05発）～多度津駅（19：50着）間）以降

南風２７号（岡山駅（21：38発）～多度津駅（22：22着）間）まで部分運休



【上り】

南風２２号（多度津駅（17：57発）～岡山駅（18：41着）間）以降

南風２８号（多度津駅（21：15発）～岡山駅（21：57着）間）まで部分運休