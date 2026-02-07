宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６（報知新聞社など主催）は８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着の６区間８２キロで行われる。大会前日の７日、代表者会議と監督会見が行われ、第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を飾った青学大の原晋監督（５８）は今大会に向けて「宮古ブルー大作戦」を発令した。

「箱根駅伝で、青山学院大は『輝け大作戦』を掲げて優勝することができました。出場選手１０人をはじめ、補欠に回った選手、マネジャー、スタッフを含めてチーム全員がそれぞれの立場、持ち場で輝きました。新チームで迎える最初の駅伝の宮古島大学駅伝でも輝けるように頑張ります。宮古島は宮古ブルーと呼ばれる美しい海が有名です。青山が、宮古ブルーを臨む美しくもタフなコースで勝ち抜きます。名付けて『宮古ブルー大作戦』です！」

原監督は高らかに宣言。学生３大駅伝前では恒例となった「大作戦」を、初めて宮古島大学駅伝でも発令した。

宮古島大学駅伝には、第１０２回箱根駅伝優勝の青学大、同２位の国学院大、同３位の順大など１４校（オープン参加の連合チーム含む）が出場する。

２４年までは５区間１００・５キロで箱根駅伝の片道と同スケールで開催されていたが、より多くのタイプの選手が出場できるようにするために２５年から区間割りを変更。１区１０・８キロ、２区１２・２キロ、３区２０・１キロ、４区１０・０キロ、５区１０・３キロ、６区１８・６キロの６区間８２キロで行われる。最長の３区がエース区間で、２番目に長い最終６区もレースの鍵を握る。

昨年大会は最終６区で国学院大が順大を逆転し、４時間８分３８秒で大会連覇。２位に順大、３位に青学大が続いた。上位３校は、そのまま今年１月の第１０２回箱根駅伝で３位以内を占めた。「宮古島から箱根へ」は大学駅伝界で新しい格言になりつつある。

沖縄県の競技レベル向上のため、北山高、那覇西高、エナジックスポーツ高、宮古島高校生・中学生連合の４チームが６区（１８・６キロ）を分割して参加する。第５中継所で、３位前後のチームのタスキリレーと同時にスタート。北山高、那覇西高、エナジックスポーツ高は６区を４分割、宮古島高校生・中学生連合は６区を５分割してタスキをつなぐ。箱根駅伝ランナーのスピードを体感することは、沖縄の中高生にとって貴重な経験となる。

大会名の「ワイドー・ズミ」は宮古島の方言で、ワイドーは「頑張れ、ファイト！」、ズミは「素晴らしい、最高！」の意味。宮古島で「頑張る」学生ランナーの「最高」の走りが期待される。

レースは８日午前９時スタートで午後１時頃にゴール予定。熱戦の模様は、同日午前８時〜午後２時までスポーツブルでライブ配信される。また、ケーブルテレビのイッツコムチャンネル、宮古テレビ、沖縄ケーブルテレビで生放送される。１５日午後２時からはＴＢＳ系列（関東ローカル）で「宮古島大学駅伝 ２０２６〜絶景を駈ける！大学駅伝開幕戦〜」として地上波でダイジェスト録画放送される。

宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６の出場校は以下の通り。

青学大（第１０２回箱根駅伝優勝）

国学院大（同２位）

順大（同３位）

中大（同５位）

帝京大（同９位）

中央学院大（同１１位）

東海大（同１２位）

神奈川大（同１３位）

東洋大（同１４位）

日体大（同１５位）

東京国際大（同１６位）

山梨学院大（同１７位）

※早大（同４位）と立大（同２０位）は３人ずつ出場の連合チームとしてオープン参加。

今大会では「宮古島の皆さんと共に開催する駅伝大会」を目指し、チャリティー協賛を広く呼びかけている。協賛金額は１万円から１０万円。協賛金の用途は大会運営、および地元スポーツ育成の活動資金。協賛メリットとして大会公式ＨＰにてチャリティー協賛者として名前・法人名を掲載。申し込み手順など詳細は、大会ホームページに記載されている。