¡¡£·ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¥Ë¥å¡¼¥¹¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¤¢¤¹£¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤ÎÆÃ½¸¤ò¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Î¾ðÀª¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î£±£¹£¸µÄÀÊ¤«¤éÀäÂÐ°ÂÄêÂ¿¿ô£²£¶£±µÄÀÊ¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¡£°ìÊý¡¢Î©·û¤È¸øÌÀ¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î£±£¶£·µÄÀÊ¤«¤éÂç¤¤¯¸º¤é¤¹¸«ÄÌ¤·¤Ç£±£°£°µÄÀÊ¤ò³ä¤ê¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£Ê£ØÄÌ¿®¼Ò¤ÎÊÆ½Å¹îÍÎÂåÉ½¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¸øÌÀ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤¬º£²ó¡¢ÅêÉ¼Àè¤ËÃæÆ»¤ËÁª¤Ö³ä¹ç¤Ï£·£³¡¦£¶¡ó¡£°ìÊý¤ÇÎ©·û¤ËÅêÉ¼¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤Ï£µ£µ¡¦£·¡ó¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¡£ÊÆ½Å»á¤Ï¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ÃæÆ»¤ËÅêÉ¼¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬¥«¥®¤À¤ÈÁªµóÁ°¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¤³¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤ÎÉôÊ¬¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹ÆÃÊÌÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î¶¶ËÜ¸ÞÏº»á¤Ï¡ÖÆÍ´Ó¹©»ö¤ÇµÞ¤´¤·¤é¤¨¤Çºî¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤ÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï£²¤Ä¤ÎÅÞ¤¬¡¢£±¡Ü£±¤¬£²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¦¤È¿·Á¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¯¤ÃÉÕ¤±¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¯¸¢¤ò¼è¤ë°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹ñÌ±¤Ï¸«¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤Ã¤ÈÎÏ¶¯¤¯À¯¸¢¤ò¼è¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£