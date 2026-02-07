¶â»Ò·ÃÈþ»á

¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹ÆÃÊÌÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î¶¶ËÜ¸ÞÏº»á¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¥Ë¥å¡¼¥¹¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÇÎôÀª¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£

¡¡½ªÈ×¤Î¾ðÀª¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¸ø¼¨Á°¤Î£±£¹£¸µÄÀÊ¤«¤éÀäÂÐ°ÂÄêÂ¿¿ô¤Î£²£¶£±µÄÀÊ¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¡£°ìÊý¡¢Î©·û¤È¸øÌÀ¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤­¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î£±£¶£·µÄÀÊ¤«¤éÂç¤­¤¯¸º¤é¤¹¸«ÄÌ¤·¤Ç£±£°£°µÄÀÊ¤ò³ä¤ê¹þ¤à²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£

¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤Ï¡ÖÁªµó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¡¢À¯¸¢»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¤¤±¤É¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤¬¤É¤ì¤À¤±¼«Ì±ÅÞ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¸Ä¿Í¤Î¿Íµ¤¤Ç¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Î¿Íµ¤¤¬¤«¤Ê¤ê¿­¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Á°²ó¤È¤ÎÁªµó¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¸½¾Ý¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡¶¶ËÜ»á¤â¡ÖÃæÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ºË¾¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£ÌÀÆü¤ÎÅêÉ¼Á°¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£ÁêÂÐÅª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»Ô¿Íµ¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç¤­¤ÊÍýÍ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£