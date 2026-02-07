鈴木奈々「再婚して子どもが欲しい」と赤裸々告白 2021年に離婚
【モデルプレス＝2026/02/07】タレントの鈴木奈々が、5日放送のテレビ朝日系バラエティ番組「私が愛した地獄」（毎週木曜よる2時36分〜）に出演。再婚して子どもが欲しいことを明かした。
鈴木は、この日のクロストークで「再婚して、子どもが欲しい」と告白。「トラウマが全くない、離婚に」と再婚に前向きであることを明かした。
結婚の形態については「全然別居婚でも良い」と言い「週末婚でも全然良いです」とコメント。また「離婚してから性欲がなくなっちゃった。ムラムラしない」とぶっちゃけていた。
鈴木は、2014年に一般男性と入籍。2023年に日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）で2年前の2021年に離婚していたことを公表した。（modelpress編集部）
◆鈴木奈々、再婚願望明かす
◆鈴木奈々「ムラムラしない」離婚後の性欲をぶっちゃけ
