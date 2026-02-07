JO1金城碧海、初単独東京ドームで3回号泣 メンバーの粋な計らい明かす「嬉しくて感極まりすぎて」【JO1DER SHOW 2025 ʻWHEREVER WE AREʼ IN TOKYO DOME - LIVE FILM】
【モデルプレス＝2026/02/07】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨が2026年2月7日、都内で行われたグループ初のライブ映画『JO1DER SHOW 2025 ʻWHEREVER WE AREʼ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』公開記念舞台挨拶に出席。金城がメンバーの粋な計らいを明かした。
【写真】JO1、活動終了の鶴房汐恩にメッセージ「これからも仲良くしていけたら」
本作に金城が泣いているシーンが収録されていることに触れられると、金城は「僕のパートに入ったときに感極まりすぎて泣いちゃって、途中拓実くんが（金城のところに）来て（余計に）泣いちゃって。もうさすがに泣かんやろうなと思って、センターステージど真ん中行ったらそこで泣いてた（笑）」と3回涙を流したことを告白。さらに「裏話があって」と続け、「センターにみんな歩いて行くじゃないですか。そのときに他のメンバーが僕に『真ん中行って』って言ってくれたんですよ、実は」とパートがなく真ん中に立つ予定ではなかった金城に声を掛けてくれたという。これを思い出し、金城は「それも嬉しくて感極まりすぎてずっと泣いていました」と思い返した。
本作は2025年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演を映画化。その熱狂と歓声、そしてメンバーが掲げた“全国のJAM（JO1のファンネーム）と1つになる瞬間”は、まさにJO1の歴史を刻む記念碑的ライブとなった。その忘れられない時間が圧倒的スケールと臨場感をまとい、スクリーンで蘇る。（modelpress編集部）
◆金城碧海、初東京ドーム公演回顧
◆「JO1DER SHOW 2025 ʻWHEREVER WE AREʼ IN TOKYO DOME - LIVE FILM」
