アグネス・チャン、姉との密着ショットが話題「そっくり」「美人姉妹」
【モデルプレス＝2026/02/07】歌手のアグネス・チャンが2月5日、自身のInstagramを更新。姉との2ショットを披露し、注目を集めている。
【写真】70歳人気歌手「上品」そっくり姉と密着
アグネスは「姉が香港のトップブランドリーダー大賞を受賞しました」「本当におめでとうございます」と、医師であり健康食品会社の経営者としても活躍する姉の受賞を報告。茶色に赤のアクセントが入ったドレス姿の姉と、黒のスーツ姿のアグネスが顔を寄せ合う2ショットを投稿した。顔立ちがよく似た姉妹の美しい笑顔が印象的なショットで、「これからも元気で頑張ってください！」と締めくくっている。
この投稿には「そっくり」「美人姉妹」「笑顔が素敵」「仲の良さが伝わってくる」「お姉さま上品」「おめでとうございます」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
