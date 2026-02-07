フリーアナウンサーの古舘伊知郎（71）が7日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。歌手の和田アキ子（75）との思い出を語る場面があった。

番組へは5年ぶり3回目の出演。パーソナリティーの和田とはレギュラー番組での長年の共演など「40年以上」の付き合いとなる古舘。1984年にテレビ朝日を退職し、フリーに。その年の10月から和田とTBS「アッコ・古舘のゆうYOUサンデー!」（日曜正午）を担当。同番組は半年で放送開始時刻を15分早め、「アッコ 古舘のあっ!言っちゃった!」にリニューアルした。

番組始めるにあたり、打ち合わせを昼にやることになったといい、「その時に40分、僕は遅れたんですよ」と古舘。「っていうのは、ちゃんとTBSの人たちにも言って“プロレスの出張から帰ってくる日で、必ず羽田に着いてこうだから、40分から45分は遅れる”って一生懸命言ったの。で、ちゃんとアッコさんに伝わってる。だから凄く優しかった。“すいません！遅れて！”って言って障子開けて、小上がりに入って行ったら、アッコさんが“いいのいいの、もう仕事って聞いてる”って。“私さ、あんまりプロレスの実況とか聞いたことないんだけど、あんた売れてるんやってな？うれしいわー”って凄く機嫌良かった。で、ホッとしちゃって、遅れたことが全部帳消しになって、グビグビ酒飲んじゃったんですよ」と回顧。「したら最後の方で、いよいよデザートが出るぐらいのあたりで、俺が調子のいいことを言ったんですよね。したらアッコさんがブチ切れて“なんや、お前”って。“さっきから聞いてりゃ調子に乗りやがって”って」と苦笑した。

「さっき“プロレスの実況聞いてないけど凄いんやってな”って褒めてくれたアッコさんが“なんや、プロレスの実況あたりで調子に乗って売れたからって、許さへんで！”って怒られて。その時ちょうど抹茶のアイスクリームが運ばれてきて、砂をかむような思いで食べた。もう抹茶大好きなのに味が分かんなかった」とボヤいた。

「僕はいまだに抹茶のアイスクリームとか食べると、“砂をかむ”っていう言葉が出てくる」と古舘。「だって優しく迎え入れてくれたアッコさんが、なんかの俺の一言で、人間っていうのは発した方は都合よく忘れてるんですよ。で、ピキッときて。アッコさんもだいぶお酒入ってて。それでさっきみたいに怒られた」と話した。

これに、和田は大笑い。「全然それも覚えてなくて。でも資料によると、“いっちゃんが遅れてくる”っていうのはスタッフには行き渡ってたけど、私が気が付かないで。ほんで私がキレて怒ったって、そんなことはないはずよ」と弁明。古舘も「だって、初めは知ってたもん、アッコさん。最後の方でピシーッとキレたんです。1回目の放送、俺大人しくしてましたもん。引きずるって」と苦笑。それでも「あの1年ちょっとの濃密さはなかったですよ、アッコさん。本当に」と懐かしんだ。