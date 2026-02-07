Éã¤ÏÌ¾µå²ñÆþ¤ê¸µ¥×¥íÁª¼ê¡¢É×¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌöÃæ¡Äà»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë°ð³Àµ®»Ò¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«2¿ÍÂ·¤Ã¤¿»Ñ¤¬‼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¤ÎÀ¼
¡¡Éã¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÉ×¤ÏÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡Ä¡£35ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ÎàÉ×¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ãá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÀ
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ3ÅÙ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Öºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Î°ð³À·¼ÂÀ¤¬¡¢Àè·î17Æü¤Î²£ÉÍ¥¥ä¥Î¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Àï¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¸ø¼°Àï150CAP¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¡¢ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î°ð³Àµ®»Ò¤â»²²Ã¡£
¡¡¡Ö150¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÆü¡¹¤ÎÃÃÏ£¤È³Ð¸ç¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢É×¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×ÉØ¤¬°®¼ê¤¹¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢ºÊ¤Îµ®»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤Ã¶ÆáÍÍ¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ª2¿ÍÂ·¤Ã¤¿»Ñ¤¬´Ñ¤ì¤ë¤È¤Ï‼¡×¡ÖÎÉ¤½Ö´Ö¤Ëµï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡µ®»Ò¤ÎÉã¤Ï¡¢Ì¾µå²ñÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¿·°æ¹¨¾»¤µ¤ó¡£µ®»Ò¤¬19ºÐ¤Î»þ¤ËÊì¿Æ¤òÆý¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£