¡¡¸½Ìò¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÅÔÆâ¤òÁö¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤È¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡¡¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¤¬¤ª·Þ¤¨¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈSNS¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæÅçÍ³°Í»Ò¡£
¡¡¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À©Éþ¤òÃ¦¤¤¤Ç¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼É÷¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤òX¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À©Éþ»Ñ¤«¤é°ìÊÑ¤¹¤ëà»É·ãÅªá¤Ê1Ëç¤Ë¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¡¢º£Æü¤âÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÅç¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥³¥ó¥É¥ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£X¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼ÇÛ¼Ö»ØÌ¾¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é▶¡ÖºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ô¥ó¥¯¥¤¥ó¥Ê¡¼»Ñ¡×