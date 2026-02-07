¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÃË»ÒÂè47²ó¤Î¶å½£¹â¹»¡ÊU¡Ý17¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤¬14¡Á17Æü¡¢µÜºê¸©°½Ä®¶Ó¸¶¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

¡¡³Æ¸©¿·¿ÍÂç²ñ¾å°Ì2¹»¤Î·×16¹»¤¬4¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤ÈºòÇ¯12·î¡Áº£Ç¯1·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ç2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç1°Ì¡Ë¤Ï¡¢ÆáÇÆÀ¾¡Ê²­Æì1°Ì¡Ë¡¢½¨³Ù´Û¡Ê·§ËÜ2°Ì¡Ë¡¢ÂçÊ¬¡ÊÂçÊ¬2°Ì¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°ÀïÊý¼°¤Ç½ç°Ì¤òÁè¤¤¡¢³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¾å°Ì2¹»¤¬16¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤à¡£

¡¡µÜºê¸©¤ÎÀ¾ÅÔ»ÔÀ¶¿åÂæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÂ¿ÌÜÅª¹­¾ì¤Ç¹Ô¤¦Âè8²ó¤Î½÷»Ò¤Ï¡¢³Æ¸©¿·¿ÍÂç²ñÍ¥¾¡¹»¤Î8¹»¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ÇÀï¤¦¡£Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿Ìø¥±±º¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ï14Æü¤Î½éÀï¤ÇµÜºê³Ø±à¤ÈÂÐÀï¡£Æ±½àÍ¥¾¡¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÏÆáÇÆÀ¾¡Ê²­Æì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£·è¾¡¤Ï16Æü¡£

ÃË»ÒÍ½Áª¥ê¡¼¥°ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»

¢¨³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï4¥Á¡¼¥à¡¢ÁíÅö¤¿¤êÀï
¡ÚÂè1¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
­¡Æü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê1°Ì¡Ë
­¢ÈÓ¡¡¡¡ÄÍ¡ÊÊ¡²¬2°Ì¡Ë
­£µ¹ÌîÏÑ¡¡¡Ê²­Æì2°Ì¡Ë
­¤º´²ìÅì¡¡¡Êº´²ì1°Ì¡Ë

¡ÚÂè2¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
­¡ÆáÇÆÀ¾¡¡¡Ê²­Æì1°Ì¡Ë
­¢½¨³Ù´Û¡¡¡Ê·§ËÜ2°Ì¡Ë
­£Âç¡¡¡¡Ê¬¡ÊÂçÊ¬2°Ì¡Ë
­¤¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç1°Ì¡Ë

¡ÚÂè3¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
­¡Âç¡¡¡¡ÄÅ¡Ê·§ËÜ1°Ì¡Ë
­¢Ë²¡¡¡¡æÆ¡ÊµÜºê2°Ì¡Ë
­£Î¶¡¡¡¡Ã«¡Êº´²ì2°Ì¡Ë
­¤¹ñ¡¡¡¡¸«¡ÊÄ¹ºê1°Ì¡Ë

¡ÚÂè4¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
­¡Åì¡¡Ê¡¡¡²¬¡ÊÊ¡²¬1°Ì¡Ë
­¢¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡Ê¼¯»ùÅç2°Ì¡Ë
­£Ä¹ºê¡¡ÆüÂç¡ÊÄ¹ºê2°Ì¡Ë
­¤ÂçÊ¬¡¡Äáºê¡ÊÂçÊ¬1°Ì¡Ë

½÷»ÒÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»

¡Ú1²óÀï¡Û¡Ê14Æü¡Ë
❶¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¡½ÆáÇÆÀ¾¡Ê²­Æì¡Ë
❷¿Àºë¡Êº´²ì¡Ë¡½ÄÃÀ¾³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë
❸Ìø¥±±º¡ÊÂçÊ¬¡Ë¡½µÜºê³Ø±à
❹½¨³Ù´Û¡Ê·§ËÜ¡Ë¡½È¬½÷³Ø±¡¡ÊÊ¡²¬¡Ë

¡Ú½à·è¾¡¡Û¡Ê15Æü¡Ë
❶¤Î¾¡¼Ô¡½❷¤Î¾¡¼Ô
❸¤Î¾¡¼Ô¡½❹¤Î¾¡¼Ô

¡Ú·è¾¡¡Û¡Ê16Æü¡Ë