ÃË»ÒÁ´¹ñ2´§¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ê¤É¤¬½Ð¾ì¡¡½÷²¦Ìø¥±±º¤ÏµÜºê³Ø±à¤È½éÀï¡¡14Æü³«Ëë¡Ú¶å½£¹â¹»U¡½17¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
¡¡ÃË»ÒÂè47²ó¤Î¶å½£¹â¹»¡ÊU¡Ý17¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤¬14¡Á17Æü¡¢µÜºê¸©°½Ä®¶Ó¸¶¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡³Æ¸©¿·¿ÍÂç²ñ¾å°Ì2¹»¤Î·×16¹»¤¬4¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤ÈºòÇ¯12·î¡Áº£Ç¯1·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ç2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç1°Ì¡Ë¤Ï¡¢ÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì1°Ì¡Ë¡¢½¨³Ù´Û¡Ê·§ËÜ2°Ì¡Ë¡¢ÂçÊ¬¡ÊÂçÊ¬2°Ì¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°ÀïÊý¼°¤Ç½ç°Ì¤òÁè¤¤¡¢³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¾å°Ì2¹»¤¬16¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤à¡£
¡¡µÜºê¸©¤ÎÀ¾ÅÔ»ÔÀ¶¿åÂæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¤Ç¹Ô¤¦Âè8²ó¤Î½÷»Ò¤Ï¡¢³Æ¸©¿·¿ÍÂç²ñÍ¥¾¡¹»¤Î8¹»¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ÇÀï¤¦¡£Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿Ìø¥±±º¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ï14Æü¤Î½éÀï¤ÇµÜºê³Ø±à¤ÈÂÐÀï¡£Æ±½àÍ¥¾¡¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÏÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£·è¾¡¤Ï16Æü¡£
ÃË»ÒÍ½Áª¥ê¡¼¥°ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¢¨³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï4¥Á¡¼¥à¡¢ÁíÅö¤¿¤êÀï
¡ÚÂè1¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
¡Æü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê1°Ì¡Ë
¢ÈÓ¡¡¡¡ÄÍ¡ÊÊ¡²¬2°Ì¡Ë
£µ¹ÌîÏÑ¡¡¡Ê²Æì2°Ì¡Ë
¤º´²ìÅì¡¡¡Êº´²ì1°Ì¡Ë
¡ÚÂè2¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
¡ÆáÇÆÀ¾¡¡¡Ê²Æì1°Ì¡Ë
¢½¨³Ù´Û¡¡¡Ê·§ËÜ2°Ì¡Ë
£Âç¡¡¡¡Ê¬¡ÊÂçÊ¬2°Ì¡Ë
¤¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç1°Ì¡Ë
¡ÚÂè3¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
¡Âç¡¡¡¡ÄÅ¡Ê·§ËÜ1°Ì¡Ë
¢Ë²¡¡¡¡æÆ¡ÊµÜºê2°Ì¡Ë
£Î¶¡¡¡¡Ã«¡Êº´²ì2°Ì¡Ë
¤¹ñ¡¡¡¡¸«¡ÊÄ¹ºê1°Ì¡Ë
¡ÚÂè4¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
¡Åì¡¡Ê¡¡¡²¬¡ÊÊ¡²¬1°Ì¡Ë
¢¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡Ê¼¯»ùÅç2°Ì¡Ë
£Ä¹ºê¡¡ÆüÂç¡ÊÄ¹ºê2°Ì¡Ë
¤ÂçÊ¬¡¡Äáºê¡ÊÂçÊ¬1°Ì¡Ë
½÷»ÒÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡Ú1²óÀï¡Û¡Ê14Æü¡Ë
❶¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¡½ÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì¡Ë
❷¿Àºë¡Êº´²ì¡Ë¡½ÄÃÀ¾³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë
❸Ìø¥±±º¡ÊÂçÊ¬¡Ë¡½µÜºê³Ø±à
❹½¨³Ù´Û¡Ê·§ËÜ¡Ë¡½È¬½÷³Ø±¡¡ÊÊ¡²¬¡Ë
¡Ú½à·è¾¡¡Û¡Ê15Æü¡Ë
❶¤Î¾¡¼Ô¡½❷¤Î¾¡¼Ô
❸¤Î¾¡¼Ô¡½❹¤Î¾¡¼Ô
¡Ú·è¾¡¡Û¡Ê16Æü¡Ë