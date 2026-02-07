¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý¡×ÂçÊª·Ý¿Í¤Î12ºÐÇ¯²¼ºÊàºÇ¿·»Ñá°Â¤á¤°¤ß¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö°Â¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê½÷À¤Î¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¯¤ª»÷¹ç¤¤♡¡×
´ñÈ´°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°Â¤á¤°¤ß(44)¤ÎàºÇ¿·»Ñá¤Ë¡¢É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Åìµ®Çî(56)¤òÁ¢¤à¤Û¤É¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤ÇÂµ¸ý¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¿å¿§¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿°Â¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡2011Ç¯¤ËÅì¤È·ëº§¤·¡¢2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿°Â¤¬ÈÖÁÈ¤Ç12ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÀ¨¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¼ê¤¬±£¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºË¤«¤À♡¡×¡Ö°Â¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê½÷À¤Î¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£