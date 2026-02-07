鹿島の三竿がFC東京戦で一発退場。何が起こったのか
2026年２月７日に開催されたJ１百年構想リーグEASTの第１節で、鹿島アントラーズがFC東京と対戦。ほぼ互角の展開だった序盤を経て、迎えた40分、鹿島はアクシデントに見舞われる。
何が起こったのかと言うと、自陣ゴール付近でのミスからFC東京のマルセロ・ヒアンにボールを掻っ攫われると、そのブラジル人FWを三竿健斗がエリア手前のエリアで倒してしまったのだ。
ドグソ（DOGSO／決定的な得点機会の阻止）と判定された三竿は一発退場。その反則で与えたFKでFC東京に先制されてしまった（その後すぐさま追いつくが）。
三竿の退場が後半の試合にどう影響するか。鹿島は意地を見せたい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部）
