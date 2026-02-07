ポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４１）が、サウジアラビア１部アルナスルを電撃退団する可能性が浮上した。

Ｃ・ロナウドは２日のアルリヤド戦に続いて６日のアルイテハド戦も欠場。英メディア「ＢＢＣ」などによると、コンディション面の問題ではなく、出場を拒否しているという。ポルトガルメディア「ア・ボラ」は「Ｃ・ロナウドは、ＰＩＦ（サウジアラビア政府系ファンド）所有クラブ（アルナスル、アルヒラル、アルイテハド、アルアハリ）の投資格差に不満を抱いている」と説明する。

レアル・マドリード時代のチームメイトであるＦＷカリム・ベンゼマが、今月初めにアルイテハドからリーグ首位のアルヒラルに移籍したことが主な理由だという。

いわば抗議の出場ボイコット。しかしサウジリーグ側は「ＢＢＣ」に対して、Ｃロナの功績を認めた上で「どんなに重要な選手であっても、所属クラブ以上の決定権を持つことはできない」との認識を示した。

このままスーパースターの強硬姿勢が続けば、電撃退団へ発展することもあり得るだろう。英メディア「ＴＨＥ ｉ ＰＡＰＥＲ」などは、トルコリーグのクラブ、古巣であるポルトガル１部スポルティング復帰、米ＭＬＳ、カタールリーグのクラブを行き先に挙げるが、果たして…。