◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂグループ▽第１節 甲府―福島（７日・ＪＩＴス）

Ｊ３福島に今季加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が、開幕・甲府戦に先発し、Ｊリーグの最年長出場記録を５８歳３４６日に更新した。Ｊリーグの公式戦では２０２１年５月１９日のルヴァン杯浦和戦以来、１７２５日ぶりの出場。気温１度の中、福島のフィールドプレーヤーでは唯一の半袖姿でプレーした。

立ち上がりに競り合いを見せると、前半６分にはスライディングでボールをカット。その後、攻撃でシザースを見せるなど、最前線に立って奮闘した。

前半２０分に途中交代となったが、アウェーにもかかわらず大きな拍手が注がれ、カズもスタンドに向けてお辞儀を繰り返した。また甲府の渋谷監督とも握手を交わし、ベンチへと下がった。

◇三浦知良Ｊリーグ出場記録アラカルト

▽公式戦出場 横浜ＦＣでの２０２１年５月１９日のルヴァン杯浦和戦以来。

▽公式戦先発 横浜ＦＣでの２０年９月２３日のＪ１・川崎戦以来。

▽開幕スタメン 横浜ＦＣでの２０１７年２月２６日のＪ２・松本戦以来。