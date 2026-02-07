甲府戦に先発した福島・三浦（カメラ・後藤　亮太）

写真拡大

　◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂグループ▽第１節　甲府―福島（７日・ＪＩＴス）

　Ｊ３福島に今季加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が、開幕・甲府戦に先発し、Ｊリーグの最年長出場記録を５８歳３４６日に更新した。Ｊリーグの公式戦では２０２１年５月１９日のルヴァン杯浦和戦以来、１７２５日ぶりの出場。気温１度の中、福島のフィールドプレーヤーでは唯一の半袖姿でプレーした。

　立ち上がりに競り合いを見せると、前半６分にはスライディングでボールをカット。その後、攻撃でシザースを見せるなど、最前線に立って奮闘した。

　前半２０分に途中交代となったが、アウェーにもかかわらず大きな拍手が注がれ、カズもスタンドに向けてお辞儀を繰り返した。また甲府の渋谷監督とも握手を交わし、ベンチへと下がった。

　◇三浦知良Ｊリーグ出場記録アラカルト

　▽公式戦出場　横浜ＦＣでの２０２１年５月１９日のルヴァン杯浦和戦以来。

　▽公式戦先発　横浜ＦＣでの２０年９月２３日のＪ１・川崎戦以来。

　▽開幕スタメン　横浜ＦＣでの２０１７年２月２６日のＪ２・松本戦以来。