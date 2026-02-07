タレントの中川翔子が７日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。夫との初デートで遭遇した有名芸人を明かした。

中川は２０２３年に一般男性と結婚し、昨年９月に双子の男児を出産した。ＭＣの藤本美貴が「デートしてました？外でしてました？」と結婚前のデートについて質問。中川は「最初のデートって、江の島に行ったんですけど。目の前で…、エガちゃんがロケやってて」と、江頭２：５０と遭遇したことを明かした。「『うわー』って。“デートしてるじゃん！”とか言われたら、うわーってなって。言われないかもしれないんですけど…。すごい、こうやって隠して、走り抜けた。ビックリした」と顔を隠して走り去ったと告白した。

中川はこの日自身のインスタグラムを更新。「昨日は春みたいにあたたかい日だったので！ついに 双子用ベビーカーでお散歩してきました」とお散歩デビューしたことを報告。「エレベーター普通に入れたびっくり！！双子用だと横幅どうなるのか想像できないでいたけど 車椅子が通れる場所なら大丈夫みたいだ すごい！世界が広がるよ！！押し心地も軽いから 背中とか痛くならずお散歩できるー！！」などと初体験に感激していた。