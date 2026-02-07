質問するなら交際前がベスト。彼氏に「わざわざ尋ねない方がいいこと」
好きな男性と会話していると、男性のことをもっと知りたくてどうしても質問が多くなってしまうもの。
でも、交際前に質問するのはOKでも、交際が始まってからは質問しない方がいいこともあるのも事実。
そこで今回は、彼氏に「わざわざ尋ねない方がいいこと」を紹介します。
彼氏の自分への想いを確かめる質問
彼氏が自分のことをずっと好きでいてくれるのかは女性としては不安に感じる部分。
男性としては自分の愛情を疑われている気持ちになりますし、そもそも「好きじゃなきゃ付き合っていない」という風に考える男性は少なくないからです。
過去の恋愛についての質問
過去の恋愛について根掘り葉掘り聞きたくなることもあるでしょう。
でも、それは交際前の段階で済ませておいた方が無難。
過去の恋愛について交際後に幾度となく尋ねてしまうと、彼氏は「何か自分に不満を持っているのでは？」「何を聞き出そうとしているのだろう？」とかえって彼女に対して不信感を持ってしまうものです。
なので、基本的に会話の流れでお互いの過去の恋愛話になるのは仕方ないにしても、自発的に過去の恋愛を掘り起こすような質問をしない方が賢明と言えます。
結婚願望についての質問
結婚願望についての質問も、できれば交際前の段階でしておいた方がいいでしょう。
例えばあなたが結婚したいと思っていても、男性の方は全然結婚なんて考えていないようなら、交際したところでうまくいかなくなる時がいつか来てしまうもの。
もちろん交際を重ねる中でお互いに考えが変わっていくこともあるでしょうが、基本的に結婚を見据えて男性と交際したいと考えているのであれば、結婚願望があるのかは交際前に質問して確認しておいた方が良いと言えます。
好きな男性の本心や本音を確かめる際、今回紹介した質問については交際後ではなく交際前にするようにしていきましょうね。
