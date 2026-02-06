運動ナシ＆三日坊主でも−４kg！ズボラ女子が３ヶ月で痩せた【簡単ダイエット習慣】とは
「痩せたいけど、運動は嫌いだし、ストイックなことは続かない…」そんな“ズボラ代表”の声に共感する人、少なくないのでは？忙しい毎日の中で、がんばりすぎるダイエットは続かなくて当たり前。でも、実はそんな人こそ続けやすい【簡単ダイエット習慣】で、しっかり結果を出している人がいます。
今回は、自称“運動嫌い＆三日坊主”の30代会社員・Kさん（仮名・33歳）が、ゆる〜い習慣だけで３ヶ月−４kgを達成した実例を紹介。中身は驚くほどシンプルで、今日からでも真似できる内容ばかりです。
頑張らない。だけど痩せた「ゆる痩せ習慣」５つ
仕事柄、座りっぱなしの生活で体が重くなったKさん。運動も食事制限も苦手だった彼女が選んだのは、“頑張らなくていいことを続ける”というアプローチ。下記５つの習慣が、自然と体を変えてくれたそうです。
・朝起きてすぐ白湯を１杯飲む 胃腸が目覚めて、自然と食欲も落ち着くように
・移動は階段に切り替え エスカレーターをやめて、代謝をじわっと刺激
・ながら運動 歯磨き中にかかと上げ、ドライヤー中に肩回しなどの“ついで運動”
・空腹じゃなければ食べない 無理に３食きっちり食べず、“体の声”を優先
・週末は湯船に15分浸かる むくみ＆冷え対策。気分もリセットできて一石二鳥
「白湯すら面倒だった日もあったけど（笑）、できなかった日があっても自分を責めないようにしていた」とKさん。そんなストイックになりすぎない姿勢も、続けられる秘訣だったと言います。
「顔まわりスッキリした？」が一番うれしい変化
体重は−４kgでしたが、Kさんが一番うれしかったのは見た目の変化。「久々に会った友人に“顔まわりスッキリした？”って言われたのがうれしくて…」と振り返ります。むくみが解消され、姿勢が整うだけでも印象は激変。毎日コツコツやらなくても、自然と“軽やかな体”に近づけるんです。
ダイエット成功に必要なのは“仕組みづくり”
「完璧にやらなきゃ」より「できるときに、できることを」。そう思えると、ダイエットのハードルはぐっと下がります。Kさんのように、自分の性格に合った“ゆるい仕組み”をつくることが、意外といちばん賢い選択なのかもしれませんね。＜text：beauty news tokyo編集部＞