揉めそうな時ほどわかる。男性の本命サインは“話し合う姿勢”に出る
意見が食い違ったときや、少し不満を伝えたとき。そこで不機嫌になったり話を打ち切ったりする男性もいれば、落ち着いて話を続けようとする男性もいます。男性の本気度は、実は“揉めそうな場面”でこそ分かりやすく出るもの。本命の女性に対してほど、男性は感情的にならず、関係を壊さないための選択をします。
本命相手との話し合いを“勝ち負け”にしない
自分が正しいかどうかより、どうすれば気持ちがすれ違わないかを考える。男性が声を荒らげたり論破しようとしないのは、本命女性のことを対立相手ではなく大切な存在として見ているからです。本命相手ほど、話し合いは解決の場だと考えます。
一度ネガティブな気持ちになっても、立て直そうとする
男性は本命女性に対して、一瞬ムッとしたとしても、そのままぶつけ続けず、「さっき言い方きつかったね」と修正できるのは、関係を守りたい気持ちがあるからこそ。特に負の感情をぶつけっぱなしにしません。
話し合いを最後まで終わらせようとする
男性が話したあとに急によそよそしくなったり、無言で距離を取ったりしないのは、感情処理ができている証拠。本命相手に対しては、男性は話し合いを“終わらせるところまで”責任を持ちます。
男性が本気の恋ほど、揉めた時も落ち着いて向き合おうとするもの。感情的にならずに話し合え、終わったあとも態度が変わらないなら、それは十分に本命サインと捉えて大丈夫です。 ※画像は生成AIで作成しています
