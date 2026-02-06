別れの予感がひしひしと…。彼氏との「すれ違い」が起きる原因とは
仲の良いカップルであっても、ちょっとしたことをきっかけに「別れ」を予感するようになることも。
そこで今回は、彼氏との「すれ違い」が起きる原因を紹介します。
価値観が違う
価値観の違いがすれ違いの根本の原因なっているケースは少なくありません。
交友関係や生活への考え方、仕事観や恋愛観、将来の目標など、交際しているからと言ってすべてが合致することはないのが現実。
だからと言っていろいろ話し合ったところで、お互いに妥協できるポイントが違いすぎると、結果的に良い関係を育むことはできないでしょう。
どちらかがストレスを感じている
すれ違いの原因としては、彼氏または自分のどちらかが一方的にストレスを感じていることも挙げられます。
恋人関係を続けるということは、相手にそのストレスを与え続けるということになるので、関係の破綻へとつながっていくのは間違いありません。
もし２人の関係を順調に育んていきたいなら、ぜひコミュニケーションを大事にして、今回紹介したすれ違いの原因を１つずつ潰していきましょうね。
