「同じ気持ちだと思ってたのに…」不倫カップルに生まれる決定的なズレ
最初は、お互いに特別な存在だと思えていたし、気持ちも同じ方向を向いていると信じていた。それでも、不倫関係が続くうちに少しずつズレが生まれていく。不倫カップルが苦しくなるのは、気持ちが冷めたからではなく、置かれている立場と覚悟の重さが違うことに気づき始めるからです。
「いつか」の意味が食い違っていく
男性にとっての「いつか考える」は、今をやり過ごすための言葉であることがほとんど。一方で女性は、「いつか」を未来の可能性として受け取ってしまうものです。同じ言葉を使っていても、指している時間軸が違うことで、期待と現実の差が広がっていきます。
優しさの量に不公平感が生まれる
会える頻度、連絡のタイミング、優先順位。どちらも無理をしているつもりはなくても、負担のかかり方が偏ると、不満は静かに溜まっていくもの。「分かってくれているはず」というお互いの思い込みが、話し合いの機会を奪い、すれ違いを深めてしまいます。
守りたいものが違うと限界が見えてくる
男性は家庭や立場を、女性は関係そのものを守ろうとする。その違いがはっきりした瞬間、不倫カップルは同じ方向を向けなくなります。愛情の深さではなく、失いたくないものの違いが、関係の行き先を決めてしまうのです。
不倫カップルが行き詰まるのは、どちらかが冷たくなったからではありません。最初から同じ条件で立っていなかった現実が、時間とともに浮き彫りになるだけ。気持ちがあるうちに違和感に気づけたなら、それは終わりではなく、自分の人生に戻る合図なのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
