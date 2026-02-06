お辞儀する動きだけだから運動が苦手でもOK。１日３回【お腹まわりが引き締まる】簡単ポーズ
運動が苦手でも、体型は少しずつ整えていきたい。そんな大人世代の女性にこそ取り入れてほしいのが、ヨガの簡単ポーズ【ウールドゥワ・ハスタ・アーサナ】です。特別な動きは不要で、正しい姿勢を意識しながら“お辞儀をする”だけ。腹筋と体幹を同時に使えるため、腰まわりのもたつきにアプローチできます。
ウールドゥワ・ハスタ・アーサナ
（１）両脚を揃えて直立して胸の前で合掌する
（２）合掌した手を頭上に真っ直ぐ持ち上げて手のひらを前に向け、背中を真っ直ぐにしたまま骨盤から折るイメージでお辞儀をしていき、背中が床と水平になる位置でゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
これを“１日あたり３回を目標”に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常に背中を真っ直ぐにした状態で行うこと」がポイント。お辞儀をした時に背中が丸まってしまわないように注意しましょう。体を大きく動かさなくても、姿勢を整えるだけで印象は変わるので、毎日の習慣として取り入れてみてください。＜ヨガ監修：yukie（インストラクター歴４年）＞
