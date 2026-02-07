前日本ハム1軍打撃コーチで、阪神OBの八木裕氏（60）が、田尾安志氏（72）のYouTube「TAO CHANNEL」に出演。阪神の遊撃手候補に挙がる新外国人、キャム・ディベイニー内野手（28＝前パイレーツ）に対し、“待った”をかけた。

マイナー通算85本塁打、遊撃手として同通算402試合出場の経験がある。“打てるショート”として期待は高い。

ただ、八木氏は「阪神タイガースのショートが外国人でいいかというとちょっと疑問が残りません？」と切り出した。

「今までの伝統としてですよ」と付け加えた。

阪神の遊撃手は吉田義男、藤田平、真弓明信、平田勝男、和田豊、鳥谷敬…と、チームの顔が担っていた。

八木氏は「レギュラーとしてずっと活躍しているしっかりしたショートがいるのがタイガース。吉田義男さんがおられたら“何とかせい！”と言われてると思いますよ」と笑った。

もちろんディベイニーの資質を疑っているのではない。むしろディベイニーの活躍に刺激を受け、木浪聖也、小幡竜平らが高いレベルで争うことを求めているのだ。