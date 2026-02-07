山本圭壱の妻・西野未姫、“オムライス牛丼”で第2子の性別発表 2022年に“年の差31歳婚”
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）の妻でタレントの西野未姫（26）が6日、自身のインスタグラムを更新。1月に妊娠を報告していた第2子の性別が判明したことを明かし、「#ジェンダーリービル」の様子を披露した。
【写真】手作り！山本圭壱＆西野未姫、第2子の性別を発表した“オムライス牛丼”
「性別発表今回はオムライス牛丼でやりました」とつづり、料理の写真をアップ。子どもが卵の布団を掛けているように盛り付けられたオムライス牛丼に、「Boy」「Girl」と書かれた飾りがついている。
また同日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、第2子の性別を山本に伝える様子を公開。料理の卵をめくり、ハムが置いてある場所によって男の子か女の子かわかるという仕掛けで、男の子であることを発表した。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表。当時山本が54歳、西野が23歳で、“31歳の年の差”が話題となった。24年10月に第1子長女・にこりちゃんが誕生。今年1月4日に第2子妊娠を報告した。
