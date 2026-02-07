水沢林太郎、仲良い芸能人は道枝駿佑 毎日5キロ走っていることも明かす
俳優・水沢林太郎が7日、「HMV＆BOOKS SHIBUYA」で自身の1st写真集『輪-ワッカ-』発売記念イベントを行った。
【写真】23歳誕生日 ケーキに喜ぶ水沢林太郎
記念すべき23歳の誕生日、5日に待望のファースト写真集を発売。表紙は自ら選び、タイトルも自身で命名した。ロケ地にもこだわった一冊となっている。
水沢はタイトルの”輪”にちなみ「友達が多い方か」と質問に対して、「比較的少ない方です」と答えつつも、芸能界での仲の良い友達として、なにわ男子の道枝駿佑の名前をあげた。道枝にはまだ写真集を渡していないが、「写真集を撮った前後で会っていたので、そういう話はずっとしています」と芸能界での交友関係を打ち明けた。
日テレドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する水沢。食事管理やランニングに必要なものなどの知識が少しずつ増え、趣味を広げている。現在は1日1時間5キロを走ることを日常化しており、「体力がついて体調崩すこともなくなりました。目覚めもよくてすっきりして起きられます。寝る時間も早くなりました」と規則正しい生活を送れている様子。
ファンミーティングや自身のグッズ制作などが行われ、”得意じゃない”とするSNSへの挑戦も考えている。「今広がっているものをより熱くしたい」と力強く語った。
