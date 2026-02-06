さり気ないサービスの数々が嬉しい【ラビスタ函館ベイANNEX】サウナ付き絶景露天風呂も満足感たっぷり
函館には共立リゾートが運営する「ラビスタ函館ベイ」がありますが、今回はそのプレミアムな別館として2023年5月にオープンした【ラビスタ函館ベイANNEX】を紹介します。74部屋と客室数が少なく、ワンランク上の上質な滞在を用意。眺望のいい温泉露天風呂やサウナ、寿司の食べ放題が魅力のコースディナーや北海道グルメの朝食バイキングなど、満足感の高さが自慢です。
｜港町の風情を感じる上質なホテル
アクセスはJR函館駅から徒歩約７分。市内循環バスなら「はこだてビール前」で下車して徒歩約２分です。駐車場は昼の12時から翌日の12時までで、宿泊者は１泊￥1,000です。
▲上質な色彩と重厚な趣きが共存するフロント
安政６年（1859年）に貿易港として開港して以来、洋館や赤レンガの倉庫が今も残る函館の街。ホテルのフロント周辺は海の青や夜景を思わせる彩りのタイルが使われ、港町ならではの異国情緒に触れられる重厚で落ち着いたデザイン。館内の至る所に函館らしいノスタルジックなアートが散りばめられています。
▲オーセンティックな雰囲気のロビー
フロント前のロビーにはゆったり座れるソファーが置かれ、ホリデーシーズンの滞在だったため、大きなクリスマスツリーやポインセチアが飾られていました。上質で落ち着いたロビーの雰囲気は、今回の滞在の前奏曲といった趣きです。
▲嬉しいウェルカムサービス
チェックインは15時からですが、早めに到着したゲストのために14時から18時までロビーの一角にアフタヌーンティーとして、函館にある昭和製菓の「純生バタークッキー」を用意。18時からはパンサービスがありますが（なくなり次第終了）、パンが終わっていたようで代わりにドーナツがありました。函館の老舗『美鈴コーヒー』の豆を使ったコーヒーマシンは24時間利用できるので、ぜひ試してみてください。
▲売店には函館グルメやお土産がそろいます
函館土産として人気の商品がそろう売店ものぞいてみる価値あり。喜ばれる贈り物も見つかりますよ
｜サウナ付き温泉大浴場で眺望を満喫
ドーミーインをグループに持つ共立リゾートと言えば、温泉とサウナの充実したホテルとしても人気です。ラビスタ函館ベイANNEXは男湯が最上階の10階、女湯が９階にあり、どちらも同じ造りです。
▲函館山が見える絶景の内湯
内湯と露天風呂に温泉が引かれ、泉質はナトリウム塩化物泉。特に塩味が強く、よく温まるお湯でした。早朝の風景や夕日、夜景も見事なお風呂です。
▲露天風呂もゆったりサイズ
岩風呂風の露天風呂は湯船が広々。一人サイズの壺湯もあって、温泉ではありませんが、体を沈めると函館山がよく見えました。また南側の町並みの向こうには津軽海峡が見えるほか、天気によっては青森県の大間崎まで望めるそうです。
▲男女ともにドライサウナを備えます
上下段に合わせて6名ほどが入れる広さで、窓からは函館市街が見えました。温度は95度から98度で上段に座るとキリキリ熱く、汗が噴き出します。水風呂は15度から16度とされていますが、体を沈めるとものの10秒で足先の骨まで冷える体感です。海風が強いため、ととのい椅子は内湯に置かれています。
▲貸切風呂も無料です
陶器風呂や檜風呂のほか函館らしい煉瓦造りのお風呂など、雰囲気が違う３種類の貸切風呂を用意。空いていれば自由に利用できます。
▲湯上がりのドリンクとアイスキャンディー
北海道民のソウルドリンク「ガラナ」が用意されているのは嬉しい驚きです。共立グループの大浴場にいつも用意されているアイスキャンディーには、道産の乳原料を100％使った「北海道バニラバー」もありました。
｜和と洋を組み合わせた落ち着いた客室
客室はユニバーサルルームを含む５タイプ74室。ツインと４名定員のフォースと５名まで泊まれる和洋室に加え、天然温泉の客室露天風呂を備えた４名定員の特別室を用意。和と異国情緒をバランスよく組み合わせた落ち着いたデザインで、どのタイプも入口で靴を脱ぐシューズオフスタイルです。
▲54平米の「フォース」
定員が最大４名の「フォース」は、家族旅行やグループ旅行におすすめです。窓際には４人が座れるソファーが置かれ、部屋によっては函館山が見られます。
▲４台のベッドを用意
ベッドはリビングに２台（幅120cm × 長さ200cm）が置かれ、個室にも２台のベッド（幅100cm×長さ200cm）が並びます。テレビもリビングと個室に用意。
▲雰囲気のある家具をそろえます
木の風合いを活かしたキャビネットは、鉄製の取っ手や飾り金具、透かし彫りなど日本的でアンティークなデザイン。函館の名店『美鈴コーヒー』の豆とコーヒーミルが用意され、客室でも美味しいコーヒーを愉しめます。人数分の500mlミネラルウォーターに加え、2Lのペットボトルも1本ありました。
▲お部屋菓子もありました
ラビスタ函館ベイ本館のオリジナルコーヒークッキーと、明治12年に創業し「函館カレー」で知られる五島軒の「コーンポタージュおかき」を用意。函館の味を楽しめます。
▲洗面・バスルーム・トイレは独立タイプ
４名まで泊まれるフォースと特別室、５名まで泊まれる和洋室の洗面はダブルベイシンを採用。２名同時に使えるように、ドライヤーも２台用意します。
▲「和洋室」は54平米
窓際には６畳の畳スペースがあり、洋間部分には椅子やテーブル、ソファーのほか、幅120cm×長さ200cmのベッドを２台設置。畳の上に布団を敷くと５名まで泊まれます。
｜珍しい函館のウイスキー
１階ロビーの一角には雰囲気のあるバーがあって21時から営業。月曜日から木曜日は23時まで、金曜日から日曜日は24時まで営業。カクテルを注文できるほか、北海道や函館のウイスキーもありました。迷ったときはスタッフに相談すると、好みに応じておすすめを選んでもらえます。
▲バーカウンターでのひと時
2023年に函館市元町で創業したディ･トリッパー蒸留所のウイスキー「Di Tripper」を試してみました。国産モルトだけを使い、１年で樽出しする新スタイル。ストレートでいただくと、若々しいパンチがあって奥行きのある口当たり。水割りやソーダ割りにもおすすめだとか。
▲ブルーキュラソーを使ったホテルのオリジナルカクテルと函館ウイスキー「Di Tripper」
▲夜鳴きそばは塩味も
共立リゾートのホテルといえば、無料の夜鳴きそばが名物。21時30分から22時30分まで10階のラウンジで提供しています。定番のあっさり醤油味に加え、ラビスタ函館ベイANNEXでは函館ならではの塩味を用意。塩ラーメンは出汁が効いていて、お麩をトッピング。醤油味との食べくらべも楽しめます。
古い港街ならではの異国情緒。眺めのいい温泉大浴場とキリっと熱いサウナ。そしてそこかしこに感じられるホスピタリティーとサービス。【ラビスタ函館ベイANNEX】で上質な滞在を味わいました。続いて絶品お寿司が食べ放題のコースディナーと、海の幸が並ぶ函館グルメを満喫できる朝食バイキングを紹介します。函館旅を思う存分満喫してみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：ラビスタ函館ベイANNEX https://dormy-hotels.com/resort/hotels/la_hakodate_ax/＞