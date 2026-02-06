二の腕が落ちにくくなるのは“筋力低下”のサイン？大人世代の「上半身太り」の特徴
体重はそれほど変わっていないのに、ふと鏡を見ると二の腕だけが太く見える。これ、大人世代に多い体型変化のひとつです。上半身全体がもたついた印象になり、「以前より痩せにくくなった」と感じる人も少なくありません。実はこの変化、脂肪が急に増えたというよりも、筋力低下や体の使い方の変化が関係しているケースがあります。
二の腕は年齢とともに使われにくくなる部位
二の腕の裏側や肩甲骨まわりの筋肉は、日常生活では意識しないと使われにくい部位。40代以降は筋肉量が自然と減りやすく、使われない状態が続くと、筋肉の張りが落ちてラインを支えきれなくなります。
上半身のもたつきは姿勢の影響も大きい
二の腕が気になり始める人の多くに見られるのが、肩が内に入り、背中が丸まりやすい姿勢。腕や背中の筋肉がうまく使われない状態が続くと、血流や巡りが滞り、二の腕だけでなく脇や背中にも厚みが出やすくなります。この場合、脂肪が増えたというよりも、体の支え方や動かし方の偏りによって、上半身全体が大きく見えている可能性が高いと言えるでしょう。
必要なのは「鍛える前の整え直し」
二の腕を引き締めようと、いきなり負荷の高い運動を始める人もいますが、大人世代に必要なのはまず体の土台を整えること。肩まわりや背中の動きを取り戻し、腕と体幹が連動して使える状態をつくることが重要です。
二の腕の変化は、体が発している「使い方を見直してほしい」というサイン。姿勢を見直し、呼吸を整え、日常動作の中で腕を自然に使えるようになるだけでも、二の腕の印象は変わりやすくなります。無理に追い込む前に、まずは体の使い方から整えていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで作成しています
