モデル・タレントのMattが2月6日、自身のInstagramを更新。超ド級の“極細スタイル”を披露し、ファンをざわつかせている。

「グレーのセットアップに黒のインナーというシンプルなコーデですが、まず目を引くのが脚の長さ。『股下がどうなっているの？』と聞きたくなるほどで、パンツは特注ではと思うレベルです。

さらに“極細”という言葉が似合う華奢な体つきで、8.5〜9頭身のモデル体型です」（芸能記者）

コメント欄には、《リアルマネキンMattくんだぁ》《脚の長さ！！素晴らしい！》など、驚きと称賛の声が相次いでいる。

「この写真は《大好きなUNIQLOさんとtheoryさんの2026 s/s展示会へ》とつづられており、ユニクロとニューヨーク発ブランド・theoryの展示会を訪れた際のもの。“本物のマネキン”と横並びで立つ写真も公開しているのですが、どちらがマネキンか分からないレベル。まったく遜色がありません」（同前）

ここまでの細さの裏には壮絶なダイエットがあった。

「1月更新の自身のYouTubeチャンネルで、Mattさんは『昨年9月、ミラノコレクションとパリコレ用の衣装が体に入らず危機感を抱いた』と告白。11年ぶりに体重計に乗ると82kgあったというのです。

そこで運動、エステ、漢方、食事改善という4本柱でダイエットを開始。フィットネスジムに通い始め、『うちには皆さんご存じの通り、プロがいますので。マスミ・クワタという……』と笑いながら、父・桑田氏にトレーニング方法を相談したといいます。ジムには朝イチの空腹時に行って脂肪を燃やす、30分〜40分、歩く・走るを繰り返すなどの2時間のメニューも取り入れたそうです」（芸能プロ関係者）

この時点では1カ月半で18kg痩せたと話していたが、1月31日更新の韓国最新コスメテレビ通販『麻布ストア』公式インスタ動画で、スタッフに「Mattさん、何キロやせました？ 結局」と聞かれると、「全部で20キロ」と答えていた。

そして感慨深いのが、父・桑田との関係だ。

「桑田さんは昔から『自分の人生なんだから好きなことをやっていい』というスタンス。その言葉通りMattさんは美容という異分野に進み、成功。今回もトレーニングを助言するなど、ダイエットには、今も続く“父との絆”が感じられます」（前出・芸能プロ関係者）

82kgから20kg減なら62kg。それでも現在の細さを見ると、さらに減っている可能性も。進化し続ける“Mattボディ”から目が離せない。