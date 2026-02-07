ジュリア・ロバーツ、夫と固く抱き合うハグショット！ 誕生日をお祝い
『プリティ・ウーマン』などで知られるジュリア・ロバーツが夫ダニー・モダーの誕生日を祝ってインスタグラムを更新し、夫婦で固く抱き合うショットを公開した。
【写真】夫に膝枕してもらうジュリア・ロバーツ
現地時間1月31日の投稿で、ジュリアは「大好きな日。大好きな男性」と綴り、自宅の居間と思われる場所で、ダニーと抱き合う写真を公開。コメント欄にはリタ・ウィルソンやセレブの友人たち、ファンからダニーの誕生日を祝うコメントが寄せられている。
映画『メキシカン』の撮影中に主演女優とカメラマンとして出会った2人は、当時それぞれにパートナーの存在が伝えられるなか、交際に発展。2002年7月4日にニューメキシコ州タオスにジュリアが所有する33ヘクタールの牧場で電撃挙式し、現在21歳の双子のフィナウスとヘイゼル、18歳の息子ヘンリーが誕生した。ジュリアは昨年秋、3人の子どもたちがそれぞれ、大学進学のために実家を離れたことを明らかにしている。
ダニーは普段、公の場に姿を現さないことで知られるが、今年はじめに開催されたゴールデン・グローブ賞に、『アフター・ザ・ハント』でノミネートされていたジュリアをサポートするために出席。また昨年夏には、同作をお披露目したベネチア国際映画祭に帯同し、水上タクシー中で夫に膝枕されるロマンティックなショットを、ジュリアがインスタグラムにて公開していた。
引用：「ジュリア・ロバーツ」インスタグラム（＠juliaroberts）
