千葉恵里／AKB48（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/07】AKB48の千葉恵里が2月6日、自身のXを更新。ハイトーンにヘアカラーチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】22歳AKBメン「雰囲気全然違う」金髪イメチェン

◆千葉恵里、ハイトーンヘア披露


千葉は「AKBにハイトーンロングいないからやっちゃった」とつづり、写真を投稿。以前のダークカラーのロングヘアから、明るいブラウンのハイトーンカラーにヘアチェンジしており、いたずらっぽくピースサインで笑顔を見せている。また「コワクナイヨ、ナカヨクシテネ」とおちゃめな一言も添えている。

◆千葉恵里の投稿に反響


この投稿は「別人みたい」「めちゃくちゃ似合う」「透明感マシマシ」「雰囲気全然違う」「どんなヘアカラーでも可愛い」「お人形さんみたい」「可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

