AKB48千葉恵里、ハイトーンヘアに電撃イメチェン「雰囲気全然違う」「めちゃくちゃ似合う」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/07】AKB48の千葉恵里が2月6日、自身のXを更新。ハイトーンにヘアカラーチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳AKBメン「雰囲気全然違う」金髪イメチェン
千葉は「AKBにハイトーンロングいないからやっちゃった」とつづり、写真を投稿。以前のダークカラーのロングヘアから、明るいブラウンのハイトーンカラーにヘアチェンジしており、いたずらっぽくピースサインで笑顔を見せている。また「コワクナイヨ、ナカヨクシテネ」とおちゃめな一言も添えている。
この投稿は「別人みたい」「めちゃくちゃ似合う」「透明感マシマシ」「雰囲気全然違う」「どんなヘアカラーでも可愛い」「お人形さんみたい」「可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳AKBメン「雰囲気全然違う」金髪イメチェン
◆千葉恵里、ハイトーンヘア披露
千葉は「AKBにハイトーンロングいないからやっちゃった」とつづり、写真を投稿。以前のダークカラーのロングヘアから、明るいブラウンのハイトーンカラーにヘアチェンジしており、いたずらっぽくピースサインで笑顔を見せている。また「コワクナイヨ、ナカヨクシテネ」とおちゃめな一言も添えている。
◆千葉恵里の投稿に反響
この投稿は「別人みたい」「めちゃくちゃ似合う」「透明感マシマシ」「雰囲気全然違う」「どんなヘアカラーでも可愛い」「お人形さんみたい」「可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】