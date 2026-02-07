福島はアウェーで甲府と対戦

福島ユナイテッドFCは2月7日、明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Bの第1節でヴァンフォーレ甲府と対戦。

58歳のFW三浦知良（カズ）が先発起用されたなか、前半20分で交代となった。

カズは国内外で数多くのクラブを渡り歩き、2024年からはJFL・アトレチコ鈴鹿に期限付き移籍し、プレーを続けていた。そして今季、J3の福島へ期限付き移籍を果たし、5年ぶりにJリーグの舞台へと復帰した。

開幕節でいきなりスタメン起用となり、Jリーグ公式戦の最年長記録を58歳346日に更新。横浜FC時代の2021年3月10日に行われた浦和レッズ戦以来、1795日ぶりの出場となっていた。最前線に立ち、FWとしてプレーした。

試合では序盤から積極的に動き自分からボールを呼び込み、ポストプレーから味方につなぐプレーも見せた。しかし見せ場もなくシュート数も0。0-1とリードを許した前半20分でFW樋口寛規と交代となった。ピッチからは温かい拍手が送られた。

横浜FC時代の2017年3月12日（J2第3節）ザスパ群馬戦以来となるゴールはお預けで、次節以降のプレーに期待がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部）