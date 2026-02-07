国内照明メーカーのホタルクスは、癒しの空間を演出する間接照明付きLEDシーリング『HotaluX AURA』4品種を2026年2月11日から順次発売します。

昨今のライフスタイルの多様化に伴い、インテリア・健康・体験への関心が高まっています。

この照明は、照らすものから癒し空間体験へと在り方を変化させ、間接照明を楽しめる商品です。

ホタルクス『HotaluX AURA』

発売日：2026年2月11日（火）から順次発売

ラインアップ：12畳/10畳/8畳/6畳の4品種

ホタルクスは2011年に居室向けLEDシーリングの製造を開始し、これまでに1,500万台以上を日本国内で販売しています。

リビングなどのメインルームでの演出やベッドルームで気持ちよく就寝できるように、独自の光色採用やゆらぎ機能を搭載しました。

QOLを向上させる照明器具として開発されました。

リラックスできる空間演出をサポートする「間接照明機能」

主照明と照らし分けができる間接照明を天井面から少し離した本体設計にすることで、光が広がり、高級感のある空間が体験できます。

心を緩やかに解放し、日頃の疲れを癒す一助になります。

「主照明」「間接照明」「主照明＋間接照明」の3つの点灯切り替えが可能です。

「主照明」と「間接照明」のそれぞれで調光10段階、調色11段階の調整ができ、「主照明＋間接照明」を含めると12,320通りの多彩な光の演出を楽しめます。

メモリー機能で3パターンの光色を登録できます。

間接照明の色合いにもこだわっています。

ブルーグリーン色で青い海や空、オレンジ色で夕日やキャンドルのあかりを表現しており、お部屋の中で自然を感じられます。

MARINE色はブルーグリーン色、CANDLE色は電球色、SUNLIGHT色はその中間色になります。

寝室にもおすすめ『HotaluX AURA』

落ち着いて就寝したいベッドルームでの使用時におすすめの機能も充実しています。

水面の揺れやキャンドルの灯を眺めているような心地よさが体感できる「自然のゆらぎ」、ストレッチや就寝前に呼吸を整えて気分を落ち着かせる「呼吸のゆらぎ」の2種類を搭載しています。

「ホタルック機能」は、突然の停電時でもホタルックLEDが自動で点灯し、しばらくの間（約2〜3分間）ブルーグリーンの光が周囲をほのかに照らし、部屋の状況を確認できます。

「安らぎモード」は、眩しさを感じない適度な明るさのホタルックLEDを30分間点灯させることで、心地よい安らぎのあかりとして眠りに入るまでの時間をサポートします。

安らぎ効果は山形大学にて実証されました。

設定時刻の30分前から昼光色のさわやかな光が徐々に点灯することで朝の目覚めをサポートする「おめざめタイマー機能」、通常点灯、間接照明、ゆらぎなどを体感しながら自動で消灯する「おやすみタイマー機能」の2つのタイマーで起床と就寝をサポートします。

常夜灯を3段階で調光できるため、就寝時に丁度よい明るさを選べます。

インテリア性へのこだわり

照明器具はインテリアの一部にもなります。

『HotaluX AURA』は空間を楽しむ間接照明付きLEDシーリングだからこそ、デザインにもこだわりました。

高級感の漂うアイアン調のデザイン枠を採用しています。

部屋のインテリアとも合わせやすく、間接照明の邪魔をしないデザインに仕上がりました。

セード内への虫の侵入を抑制する防虫機能も備えており、お掃除の手間も軽減されます。

液晶リモコン

『HotaluX AURA』では大型液晶リモコンを採用し、タイマー機能も充実しています。

おめざめタイマー、おやすみタイマーに加え、留守時に役立つタイマーを搭載しています。

「ON/OFFタイマー」は任意の時間に点灯/消灯を設定でき、「おまかせ留守タイマー」は設定済みの時間（4パターン）を選択するだけで点灯/消灯を繰り返すタイマーです。

留守時のちょっとした防犯対策に役立ちます。

リモコンには手元灯機能が付いており、消灯後や停電時にも役立ちます。

ラインアップ

12畳用（HLDC12061）、10畳用（HLDC10061）、8畳用（HLDC08061）、6畳用（HLDC06061）の4品種をラインアップしています。

光源色は主照明が昼光色（6500K）〜電球色（2700K）、間接照明がMARINE色〜CANDLE色です。

調光機能は主照明10段階（連続調光）、間接照明10段階（連続調光）、常夜灯3段階で、調色機能は主照明11通り（連続調色 昼光色⇔昼白色⇔電球色）、間接照明11通り（連続調色 MARINE色⇔SUNLIGHT色⇔CANDLE色）です。

平均演色評価数（Ra）は83、光束維持時間は40000時間（光束維持率70％）です。

外形寸法はφ490×H160（mm）、質量は2.2kg、取り付け方法は簡単取付Iです。

保証期間はLED光源およびLED電源5年間、その他1年間で、日本製です。

間接照明で癒しの空間を演出する『HotaluX AURA』は、12,320通りの光の演出で日常に癒しをもたらします。

リビングではリラックス空間を、ベッドルームでは質の高い睡眠をサポートする多機能な照明です。

インテリア性にもこだわったデザインで、部屋の雰囲気を高めながら快適な暮らしを実現します。

ホタルクス『HotaluX AURA』の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月11日（火）から順次発売されます。

Q. 何畳用のサイズがありますか？

12畳用、10畳用、8畳用、6畳用の4品種がラインアップされています。

Q. 間接照明の色は何種類ありますか？

MARINE色（ブルーグリーン色）、SUNLIGHT色（中間色）、CANDLE色（電球色）の3種類があり、11通りの連続調色が可能です。

Q. タイマー機能はありますか？

おめざめタイマー、おやすみタイマー、ON/OFFタイマー、おまかせ留守タイマーの4つのタイマー機能が搭載されています。

Q. 保証期間は？

LED光源およびLED電源は5年間、その他の部品は1年間の保証が付いています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 間接照明で癒しの空間を演出！ホタルクス『HotaluX AURA』 appeared first on Dtimes.