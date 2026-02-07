アビリティーは、会社の笑顔の点数と上司タイプがわかる「スマイルスコア診断」をリリースし、100名の経営者に診断を実施しました

その結果、60％が従業員の悩みに対して「見て見ぬふりタイプ」であることが明らかになりました

人手不足による倒産が2025年に過去最多を記録する中、従業員が安心して働き続けられる環境づくりが急務となっています

アビリティー「スマイルスコア診断」

診断方法：Webサイトから無料で実施

所要時間：約1分

診断内容：会社の笑顔の点数と上司タイプを判定

対象：全国の経営者・管理職

この診断は、会社の現状を可視化し、離職を防ぐきっかけとなることを目的としています

AIの普及により業務は効率化される一方で、社内で人と人が向き合う機会は減少しつつあります

その結果、従業員の悩みは表に出ないまま蓄積され、気づいたときには離職に至っているケースが少なくありません

人手不足倒産が過去最多を記録

多くの企業が人材確保に苦戦する中、人手不足による倒産件数が2025年に過去最多の427件を記録しました

2016年の72件から約6倍に増加し、3年連続で過去最多を更新しています

かつては「人を採ること」が課題でしたが、今は「人が辞めない環境をつくること」が問われています

「しんどいなら辞めてしまおう」という価値観が広がる中で、企業には従業員が安心して働き続けられる環境づくりが、これまで以上に求められています

退職理由の約3人に1人が「プライベート」

退職の理由は仕事の内容や人間関係だけではありません

厚生労働省の調査によると、退職理由のうち女性は29％、男性は22.5％が結婚や出産、育児や介護など「プライベートの理由」によるものです

離職対策が「働きやすい環境づくり」だけでは不十分であることがわかります

従業員のプライベートの悩みを相談し、解決できる場をつくることが、定着率向上の重要な鍵となります

年齢とともに変化する悩みの内容

厚生労働省の全国生活基礎調査によると、年齢とともに悩みの内容は変化しますが、子どもの教育や育児、自分や家族の病気・介護、借金など「仕事以外の不安」が心に占める割合が一貫して高いことがわかります

これらのプライベートな悩みが、仕事のパフォーマンスや離職に影響を与えている可能性があります

経営者の60％が「見て見ぬふりタイプ」

実際に100名の経営者に上司タイプがわかる「スマイルスコア診断」を実施したところ、60％が「見て見ぬふりタイプ」という結果になりました

多くの経営者や上司は悪意があるわけではなく、「どこまで踏み込んでいいのかわからない」「仕事以外の問題までは見きれない」という戸惑いを抱えています

従業員は、なんらかの離職のサインを出しているかもしれません

その変化に気づけるかどうかが、定着と離職を分ける分岐点です

LIFE COMONで従業員のプライベートを支援

サービス名：LIFE COMON（ライフコモン）

対象：全国の中小企業

初期費用：33,000円〜

利用料金：月額1,100円／従業員1人（キャンペーン期間中は月額550円）

「従業員のプライベートまで面倒は見きれない」と感じる経営者や上司が多いのも事実です

だからこそLIFE COMONは企業に代わって、従業員のプライベートを専門家が支える仕組みを提供しています

専門家の例としては、急に必要となる親の介護に関する知識や具体的な相談先の案内、精神的なケアをする介護福祉士、不妊治療から出産の不安への相談、妊活の家庭教師として体づくりや産後までをサポートする助産師、美容や健康分野における多角的なアプローチをする美容家、離婚や金銭トラブル、年金や社会保障など人生の不安を支える弁護士・社会保険労務士などが揃っています

このように、LIFE COMONには多種多様な専門家が揃っており、従業員の人生や暮らしに寄り添い守りながら、定着率の向上と信頼を育てる仕組みです

人手不足倒産が過去最多を記録し、従業員の定着が企業の存続を左右する時代において、プライベートの悩みに寄り添う支援体制の構築が重要性を増しています

スマイルスコア診断で会社の現状を可視化し、LIFE COMONのような専門家による支援を活用することで、従業員が安心して働き続けられる職場づくりが可能になります

離職のサインに気づき、早期に対応することが、人材の定着と企業の成長につながります

アビリティー「スマイルスコア診断」の紹介でした

よくある質問

Q. スマイルスコア診断はどのように受けられますか？

Webサイトから無料で受けることができます。所要時間は約1分で、会社の笑顔の点数と上司タイプが診断されます

Q. LIFE COMONの利用料金はいくらですか？

初期費用は33,000円〜、月額1,100円／従業員1人です。キャンペーン期間中は月額550円で利用できます

Q. LIFE COMONではどのような専門家に相談できますか？

介護福祉士、助産師、美容家、弁護士、社会保険労務士など、多種多様な専門家が従業員のプライベートな悩みに対応します

Q. 退職理由でプライベートの割合はどのくらいですか？

厚生労働省の調査によると、女性は29％、男性は22.5％がプライベートの理由で退職しており、約3人に1人の割合です

Q. 診断で「見て見ぬふりタイプ」と判定された場合、どうすればよいですか？

診断結果を踏まえて、従業員の変化に気づく仕組みづくりや、プライベートの悩みを相談できる環境の整備を検討することが推奨されます

