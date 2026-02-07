SWEET STEADY（すいすて）がメイドカフェ勤務姿…動画＆店舗名公開 王道＆ツンデレに分かれ“客の奪い合い”【全員コメント】
KAWAII LAB.のアイドルグループ・SWEET STEADY（略称すいすて＝奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈）が、ABCテレビ・テレビ朝日で放送のドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』第5話（関東：7日 深2：40、関西＝8日 深0：10）に登場する。グループメンバー7人そろってでは、初のドラマ出演となる。
【動画】SWEET STEADYのメイドカフェ勤務姿…Sっ気が人気の「サディスティックSteady」
同作は、LDH JAPAN×ABCテレビによるエンターテインメントプロジェクト『DARK13』のドラマで、THE JET BOY BANGERZ（TJBB）がドラマ初出演。TJBBがイケメン人情派のゾンビ役にふんし、ドグマクラスと呼ばれる“教室”で、醜い争いに陥った人間たちを裁いていくという奇想天外なストーリー。
各話では、“人間役”として意外なゲストたちが彩る。第5話ゲストのSWEET STEADYは、ドグマクラスへと送り込まれたクセつよメイドカフェ店員となる。フレッシュな演技や、TJBBとの総勢17人のダンスコラボにも注目。
■メイドカフェ「にゃんにゃんスイート」（にゃんスイ）
「おかえりなさいませ！ご主人様！」でおなじみの王道メイドカフェで、リセ（塩川莉世）、ナツカ（栗田なつか）、サキナ（山内咲奈）が所属。同じフロアにあるライバル店「サディスティックSteady」に客が流れており、売り上げは激減していることで、客の奪い合いがぼっ発。そんな中、カフェ店員たちが次々とドグマクラスへと送り込まれてくるが、もう一人の同僚・ナギサ（庄司なぎさ）の所在だけは不明で…。
■メイドカフェ「サディスティックSteady」（サディステ）
ツンデレがコンセプト、Sっ気メイドが人気のメイドカフェで、マユミ（白石まゆみ）、アユ（奥田彩友）、ユイ（音井結衣）が所属。「にゃんスイ」との客の取り合いの果て、全員がまさかの悲劇を迎えてしまう直前で、3人は次々とドグマクラスへ。実は、とある理由からマユミはリセに対して強烈な対抗意識を燃やしていた…。
■SWEET STEADYコメント
奥田彩友
今回ドラマ出演も演技も初めての挑戦だったので少し不安でしたが、名前もキャラクターもリアルに重ねた設定に考えてくださったのでわりと素を出して挑むことができ、演技をすることの楽しさを教えていただけてうれしかったです。
撮影当日は、1番最初にスタジオの控え室に入った時に真っ白のゾンビたちがたくさんいてびっくりしました。
メンバー全員で完成を観たときにそれぞれの登場シーンで盛り上がったり、自然と笑顔になったりしました。一人ひとりの個性もおもしろく、個人的には私が演じたアユのツンデレメイドカフェならではの決めゼリフがあるので楽しみにしながら見ていただきたいです。
音井結衣
初めてのドラマ出演で緊張していたのですが、THE JET BOY BANGERZさんの皆さんやスタッフさん方が温かく迎えてくださり、すごく楽しく参加できました！
長丁場の撮影でしたが、みなさん優しくて休憩が入る度に演技中座っていた椅子を私達に譲ってくださったり、メンバーに話しかけてくださって空気を暖かく演技もやりやすかったです。
個人的には、いつもとは違ったかわいさやクールさを演じてみたり、特に英語で話すシーンを少しいつもとは違った表情や声のトーンでの喋り方をしているので、ぜひ注目して見てほしいです！
栗田なつか
初めての挑戦でとても緊張していたのですが出演者のみなさんもスタッフのみなさんも本当に優しく貴重な経験をさせていただきました！
しかもSWEET STEADYのひとりひとりのキャラクターを活かした役を演じさせていただけて全員で出演できたことがとってもうれしかったです！
特に、メンバー同士で少し言い合うみたいなシーンがあったのですが、なんかセリフが感動的で少しうるっときてました（笑）
初挑戦なことでとっても不安な気持ちもあったのですがこのすてきな作品にSWEET STEADYも出演させていただけてとってもうれしいです！
ちょっとおもしろいシーンや感動するシーンなど盛りだくさんなのでたのしみにしていてください！
塩川莉世
今回、SWEET STEADYとして初めてのドラマ撮影でセリフ量やシーンも多くてすごく緊張しましたが、
コミカルなシーンが多かったこともあり、演じていてすごく楽しくて、あっという間の撮影でした！
私たちの普段のアイドル活動している時とは違う、新しいSWEET STEADYの魅力をぜひ見つけて欲しいです。個人的には、私、塩川莉世と白石まゆみの白熱したシーンがありますので、ぜひ注目して観てもらいたいです！
庄司なぎさ
ドラマの撮影が初めてだったのでとても緊張しましたが、共演者の皆さんもスタッフさんも優しくてメンバー7人で出演させていただいたので、緊張もすぐ解けてとても楽しかったです。
メンバーの名前がそのまま役の名前になっていたり、メンバーカラーを衣装に取り入れてくださったりうれしかったです。
私は登山ウェアを着ている役なのですが、メイド姿でも少し登場してるので見つけてみてほしいです！
すいすての初演技姿をぜひ注目してもらいたいです！
白石まゆみ
SWEET STEADYとして全員でドラマに挑戦するのは今回が初めてで本当にうれしかったです。
みんなでお芝居のレッスンに通う日々や、実際に現場に入ってから触れたドグマクラスの世界観には、何度も圧倒されました。
また個人的には、物語のキーパーソンとなる役を務めさせていただき、マユミちゃんの想いを背負って演じたいと、毎日必死に向き合っていました。
撮影時はとても暑い時期で大変でしたが出演者の皆さまが温かく迎えてくださり、また監督さんと何度も大切な台詞回しや役のコンプレックスについて確認させていただいた時間も忘れられない思い出です。
個人的には、ツンデレメイドを演じさせていただき、いつもとは少し違う、“ツンデレなマユミ”を存分に楽しんでもらえたらうれしいです！
山内咲奈
今回、SWEET STEADY 7人でドラマに出演させていただくことが初めてだったので、お話をいただいた時はとてもうれしかったです！
私個人的にもお芝居をするのは人生で初めてだったのでとても緊張しましたが、撮影現場では普段みることのできないメンバーのお芝居している姿をみることができて、とても楽しく撮影できました！
普段は見られないメンバーの姿がたくさん詰まっていて、初めて私たちを知る方にも楽しんでもらえる作品だと思いますので、ぜひ楽しんで観てください！（ハートマーク）
