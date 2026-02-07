アンジャッシュ渡部建、サンドウィッチマンのラジオに“緊急出演” 気になる“重大発表”も
お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、7日放送のニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』（後1：00）に急きょ生出演。“重大発表”を行った。
【画像】アンジャッシュ渡部建、サンドウィッチマンのラジオで“重大発表”
伊達みきおが「ネット記者のみなさん、大丈夫でしょうか？」と仰々しく迎え入れると、渡部は「やめろよ！この紹介（笑）。なんだよ、さっきから。何のハードルの上げ方なんだよ」とツッコミ。
“重大発表”の中身について、渡部は「マジで申し訳ないんですけど、トークライブを始めたんですよ。東京でやったら、おかげさまで全部売り切れたのよ。そうしたら、なんと宮城の方から『地方公演をやる時はぜひ仙台で！』とおっしゃっていただいたんです。ゆかりがないから、大丈夫かなと思っていたんだけど、仙台のイベンターさんが『絶対大丈夫です！』って言ってくれて。そうしたら、埋まってないのよ」と笑いを交えて呼びかけていた。
番組Xでも「只今、アンジャッシュ#渡部建さん生出演中！“とっても大事なお知らせ”は、↓の3/19(木)仙台で開催の『#渡部59秒』というトークライブが埋まっていないようです…！気になった方は是非!!」と呼びかけている。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【画像】アンジャッシュ渡部建、サンドウィッチマンのラジオで“重大発表”
伊達みきおが「ネット記者のみなさん、大丈夫でしょうか？」と仰々しく迎え入れると、渡部は「やめろよ！この紹介（笑）。なんだよ、さっきから。何のハードルの上げ方なんだよ」とツッコミ。
“重大発表”の中身について、渡部は「マジで申し訳ないんですけど、トークライブを始めたんですよ。東京でやったら、おかげさまで全部売り切れたのよ。そうしたら、なんと宮城の方から『地方公演をやる時はぜひ仙台で！』とおっしゃっていただいたんです。ゆかりがないから、大丈夫かなと思っていたんだけど、仙台のイベンターさんが『絶対大丈夫です！』って言ってくれて。そうしたら、埋まってないのよ」と笑いを交えて呼びかけていた。
番組Xでも「只今、アンジャッシュ#渡部建さん生出演中！“とっても大事なお知らせ”は、↓の3/19(木)仙台で開催の『#渡部59秒』というトークライブが埋まっていないようです…！気になった方は是非!!」と呼びかけている。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。