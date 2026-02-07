全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・ヤエチカのもつ焼酒場店『もつ焼酒場てけてけ』です。

ヤエチカぶらり飲み〜タコさんウインナーとにらめっこ編〜

期間限定品（取材時）で発見！

『てけてけ』のタコさんウインナーは青海苔の風味

こちらは青海苔で着飾り、塩気が効いてカリッとお酒が進む味だ。よく見れば顔もいろいろ、身近な誰かに似てるかも〜。

ちなみに荒川はスライディング姿で現れたかわい子ちゃんに目がハート→すかさず肥田木略奪→「ああ僕のマドンナがぁ」……とまあそんな寸劇も楽しめますよ。

『てけてけ』荒川のマドンナは肥田木がパクリ

ひとつずつ個性があり、懐かしいだけじゃなく愛でる楽しみもあるタコさんたち。お気に入りの子を探しにはしご酒はいかが。

ヤエチカ『もつ焼酒場てけてけ』

［店名］『もつ焼酒場てけてけ』

［住所］東京都中央区八重洲2丁目1・地下街南1号

