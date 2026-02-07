JO1河野純喜、韓国から帰宅時のハプニング告白「全部捨てました」【JO1DER SHOW 2025 ʻWHEREVER WE AREʼ IN TOKYO DOME - LIVE FILM】
【モデルプレス＝2026/02/07】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨が2026年2月7日、都内で行われたグループ初のライブ映画『JO1DER SHOW 2025 ʻWHEREVER WE AREʼ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』公開記念舞台挨拶に出席。河野が昨日6日に起きたハプニングを明かした。
JAM（JO1のファンネーム）に温かく迎え入れられたJO1は1人ずつ自己紹介。河野は昨日韓国から帰ってきたことを明かし、「帰ってきたらね、ちょっとだけ冷蔵庫開いてたんすよ」とハプニングを告白。これに木全が「やばい（笑）」、佐藤が「1週間行っていたから」と言うと、河野は「（冷蔵庫の中身を）全部捨てました」と続け、会場には笑いが起きていた。
本作は2025年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演を映画化。その熱狂と歓声、そしてメンバーが掲げた“全国のJAM（JO1のファンネーム）と1つになる瞬間”は、まさにJO1の歴史を刻む記念碑的ライブとなった。その忘れられない時間が圧倒的スケールと臨場感をまとい、スクリーンで蘇る。（modelpress編集部）
◆河野純喜、ハプニング告白
◆「JO1DER SHOW 2025 ʻWHEREVER WE AREʼ IN TOKYO DOME - LIVE FILM」
