SUPER JUNIOR シンドン、別人級スリムショットに反響相次ぐ「イケメンすぎる」「誰かわからない」
【モデルプレス＝2026/02/07】ボーイズグループ・SUPER JUNIORのシンドンが2026年2月5日までに、自身のInstagramを更新。以前との体型の変化が、反響を呼んでいる。
【写真】人気韓国アイドル「誰かわからない」と話題のスリムショット
シンドンはアメリカのオレンジ・カウンティを訪れたことをハッシュタグで報告し「海を見て、たくさん歩いて、しっかり食べた。YouTuberとして行ってきました」とつづり、複数枚の写真を投稿。美しい海やビーチなどを背景に、サングラスにネイビーのパーカー、ジャージというラフなスタイルだが、スラリと細いシルエットとシュッとした顔のラインが印象的で、以前のぽっちゃりとしたイメージとは全く違う姿となっている。
数年前には6ヶ月に渡る厳しい食事療法で116kgから79kgまで37kgの減量に成功、しかし数ヶ月でリバウンドしたことを明かしていたシンドン。2025年11月には韓国TBCテレビのバラエティ番組「知ってるお兄さん」で、106kgから97.8kgまで体重を落としていることを報告していた。
この投稿は「イケメンすぎる」「ダイエット成功」「すごいけど少し心配」「目に見えて痩せてる」「誰かわからないレベル」「全盛期のかっこよさ」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆SUPER JUNIORシンドン、アメリカで別人級ショット
◆シンドンの投稿に反響
