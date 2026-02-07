Cocomi（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/07】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが2月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。祖母との2ショットを公開した。

◆Cocomi、祖母との2ショット披露


Cocomiは「ばばちゃんと、おデート」とつづり、鏡越しに撮影した祖母との写真を投稿。白のキャップとハーフジップのプルオーバーを着用した笑顔のCocomiと祖母が肩を寄せ合う仲睦まじい姿が収められている。

◆Cocomiの投稿に「雰囲気似てる」の声


この投稿に、ファンからは「仲良しで素敵」「品が溢れてる」「雰囲気似てる」「ほっこりする」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

