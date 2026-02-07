“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル、ヘナタトゥー際立つキャミ姿披露「模様が綺麗」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/07】M3LOGINの佐藤かれんが2月5日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿で二の腕にヘナタトゥーを施す様子を公開した。
【写真】2ヶ月で11kg減アイドル「模様が綺麗」と話題の“タトゥー”ショット
佐藤は「ヘナしてもらったよー！パビリオンの近くでできた！！1個35リンギットだったよ」と報告。ピンクのミニ丈キャミソールにデニムのショートパンツを合わせたヘルシーなスタイルで、二の腕にヘナタトゥーを描いてもらう様子を動画で披露した。施術は、マレーシア・クアラルンプール中心地にある高級大型ショッピングモール「パビリオン」近くの、屋台風の開放感あるスペースで行われたもの。左腕の上腕部には、細かく美しい模様が描かれたヘナタトゥーが完成しており、異国の雰囲気を楽しむ姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「模様が綺麗」「キャミ姿が可愛すぎる」「スタイル良すぎて目が行く」「ヘナタトゥー似合ってる」「海外感あっておしゃれ」「楽しんでるのが伝わってくる」などと反響が寄せられている。
佐藤は11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐藤かれん、キャミ姿でヘナタトゥーに挑戦
◆佐藤かれんの投稿に反響
