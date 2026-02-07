「それ…ほかの女にも使っただろ！」と疑われる雑な口説き文句９パターン
女の子へのアプローチの仕方が、ワンパターンになっている人はいませんか？ 手垢が付いたセリフばかりでは、女の子の色よい反応を期待できないかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性181名に聞いたアンケートを参考に「『それ…ほかの女にも使っただろ！』と疑われる雑な口説き文句」をご紹介します。
【１】「これって運命じゃない？」という縁を強調するセリフ
「詐欺師みたい。騙される人もいそう」（30代女性）というように、奇跡の出会いをアピールしても、冷静な女性にはうさん臭いと思われてしまうようです。ただし、「小学校の途中で転校した女の子に、偶然再会した」など、本当に運命を感じたときなら、一気に盛り上がるでしょう。
【２】「髪が黒くてきれい」など外見のみを褒めるセリフ
「だいたいの人、髪が黒いのですが…」（20代女性）というように、表面的な褒め言葉は誰にでも当てはまってしまうので、「気持ちがこもっていない」と思われるかもしれません。「さっきの話、もっと聞かせて」などと、相手の内面に興味を抱いてみせたほうが、言葉に真実味が増しそうです。
【３】「ぶっちゃけタイプだよ」など初対面での軽すぎるセリフ
「合コンのたびに使ってそう」（20代女性）というように、ほぼ初対面での「好みのタイプ」宣言は、まともに受け止めてもらえない可能性があります。「あいさつ代わりに口説く男」とレッテルを貼られたくなければ、軽はずみな手を使わないほうがいいでしょう。
【４】「クリスマスを一緒に過ごそう」など、イベント前限定の口説きセリフ
「そんなことに命かける歳じゃないの！」（30代女性）というように、イベントを口実に付き合いを迫るのは、大人の女性にはとても幼稚な行為に見えるようです。「誰でもいいと思ってない？」と誤解されるおそれもあるので、イベントを絡めて口説くのは控えましょう。
【５】「一人はさみしいよね」など、同情を誘うセリフ
「あなたと一緒にしないで」（30代女性）というように、「お互いフリーであること」を闇雲に強調する男性もウザいと思われるようです。それよりも、映画好きの子に「○○の新作観た？」などと尋ねたりして、共通の話題を探したほうが仲良くなれそうです。
【６】「爪、オシャレだねー」など、女心をくすぐり慣れている感じのセリフ
「『女のツボ知ってます』的な感じがイヤ」（20代女性）というように、靴や爪など、女性が喜びそうなポイントを押さえて褒めちぎるのも、あざとさを感じさせてしまうようです。恋愛テクニックに頼りがちな男性は、初心に戻り直球で想いを伝えてみてはいかがでしょうか。
【７】「何もしないから、部屋に行ってもいい？」と下心満載のセリフ
「家にあがればなんとかなると思ってそう」（20代女性）というように、わかりやすい魂胆を察した女性からは、警戒されてしまうのがオチです。むしろ、家の前まで送っても「じゃあね！」とさわやかに去るくらいのほうが、好感を抱いてもらえるでしょう。
【８】「家庭的なところがいいね」など、ほかの女性にも当てはまるベタなセリフ
「地味系の女の子全員に言ってそう」（30代女性）というように、無難な褒め言葉をとりあえず使っていることは、すぐに見透かされてしまうでしょう。同じ褒めるにしても、「カラオケで○○歌うのメッチャうまいね」などと、その子にしか当てはまらない言葉を見つけたいところです。
【９】「とりあえず、付き合ってみない？」というお試し感覚のセリフ
「そんな試食みたいなのイヤ！ タイプでもないし」（20代女性）というように、ひとまずデートしてみて、ダメなら別れる前提の軽薄な誘いには、気分を害する女性が多いようです。交際を申し込むよりも、まずは女の子の心を開く努力をしましょう。
誰にでも当てはまる口説き文句を使っても、女の子の反応はかんばしくないようです。相手の女の子にしか当てはまらないセリフを見つけましょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計181名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
