蜂谷晏海「さよなら、ベンツ…！」乗り換え前の愛車で家族とピクニック 新たな愛車は『ステップワゴン』 夫は井戸田潤
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が7日、自身のインスタグラムを更新。「さよなら、ベンツ…！」とこれまでの愛車を手放す前に、最後に家族でピクニックを楽しんだ様子を公開した。
【写真多数】「さよなら、ベンツ…！」乗り換え前の愛車で子どもたちとピクニックをする井戸田潤＆蜂谷晏海夫妻
井戸田と蜂谷との間には、一昨年7月に男児が誕生。それに合わせて井戸田は、ファミリーカーとして630万円でワゴンタイプ『メルセデス・ベンツ S124』を購入していた。だが昨年7月に蜂谷が第2子を妊娠を報告し、同年12月に第2子となる男児の誕生が誕生。それにあわせて、「（子どもが2人になるので）あみちゃんが、スライドドアのボックスタイプの車がいいなって言うんですよ」とスライドドアの“ファミリーカー”の購入を検討することに。今月2日に井戸田のYouTubeチャンネルで、ホンダ『ステップワゴン e:FEV PREMIUM LIFE BLACK EDITION』が“新たな愛車”として納車されたことを報告。ベンツは手放すことを伝えていた。
蜂谷はこの日の投稿で、「師匠がベンツをお迎えした時からやりたかった、家族でピクニック」をしたことを明かし、ピクニックでのほほ笑ましい家族の写真を投稿。「前日の夜にお弁当作れる？って言われて、ありものでなんとかお弁当らしく頑張りました」と手作りのお弁当も披露した。
これまでの愛車、ベンツについて、「短い期間だったけど、ベビバーグのためのかわいいファミリーカー！後ろでオムツ替えしたり、これに乗ってノンタンにも会いに行ったり、夏はエアコン後ろまで届かなくて暑くて扇風機ずっと当ててたり、遮光もなくて急きょブランケットで太陽をガードしたり、ドリンクホルダーもなかったし、、！笑 全部がいい思い出に」と回想。「またいつか会えるといいね！師匠」と温かく呼びかけ、「はやくステップワゴンでおでかけしたいな。笑（まだできてない）」と期待を膨らませていた。
この投稿には、「ステキな家族」「いい写真しかない」「本当に理想的で素敵な家族」「幸せ頂きました。有難うございます」「お弁当美味しそう!!!!」などのコメントが寄せられている。
