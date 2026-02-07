自民党が衆院選公示前にYouTubeに投稿した高市総理の動画の再生回数が1億回を超えました。他党の再生回数と比較しても、異例の数字となっています。

自民党が1月26日にYouTubeに投稿した高市総理の動画が再生回数1億回を超えました。これは異例の数字です。

動画は、高市総理が「未来は自らの手で切り開くもの。自民党はその先頭に立ちます」などと訴える内容で、6日午後9時現在で、再生回数は1億3800万回を超えています。

今回の選挙戦では、各党がSNSを使って発信しています。

2026年1月以降、各党のYouTubeチャンネルに投稿された動画で、再生回数が最も多いものを比較すると、1000万回を超えているのは参政と保守の2党だけ。



700万回を超えたのが国民、維新、共産です。中道は200万回超え、れいわは100万回あまり。



10万回に満たない党もあり、自民の1億回超えは異例の再生回数となっています。

【各党のYouTube再生回数】（※6日午後9時現在）

▼自民 約1億3800万回

▼参政 約1610万回

▼保守 約1208万回

▼国民 約730万回

▼維新 約730万回

▼共産 約702万回

▼中道 約217万回

▼れいわ 約107万回

▼みらい 約14万回

▼ゆうこく 約5万回（※原口共同代表のチャンネル）

▼社民 約6800回

自民党

「1億回という数字は、我々も想定しておらず驚いておりますが、多くの方にご覧いただき、ありがたく思っております」

一部の野党からは「いくら使って広告宣伝をしたのか」と指摘する声もあがっています。

自民党はTBSの取材に対し、「他党と同様、適切な広告出稿を実施しております」と回答しています。