¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¼¥Ö¥é¥Ø¥Ã¥É¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÆüËÜ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á¶·¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤ÏÀè½µ¡¢¿´Â¡È¯ºî¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¶á¡¹¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½Ñ¸å¤ÏÀäÂÐ°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥Ù¥ó¡¦¥ª¥º¥â¥ó¥É¥½¥ó¡£
¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î¶á±Æ¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ËÂ³¤±¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤Ï @summer_sonic¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡ª¥µ¥Þ¥½¥ËºÇÂ¿½Ð±é¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²óÉü¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é²ñ¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¡¢Éüµ¢¤¬º£Ç¯8·î³«ºÅ¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡Ä¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ÇÆüËÜ¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£