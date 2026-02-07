MISAMO、USJ初登場で新曲「Confetti」世界初披露 学生熱狂の一夜限りイベント
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で6日、一夜限りのスペシャルイベント『ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト』が開催され、TWICEの3人組ユニットMISAMOがパークに初登場した。学生の“一生忘れられない”春の思い出づくりを応援するキャンペーン『ユニ春』の一環として行われたもので、トークショーとミニライブを通じて会場を大きな熱狂に包んだ。
【写真】美脚スラリ！レッドカーペットを歩くMISAMO
同イベントは、欧米の卒業シーズンに行われるダンスパーティ“プロムナード”をテーマに企画された。午後6時頃、ニューヨーク・エリアのグラマシーパークでスタートし、MISAMOのMINA、MOMO、SANAは真っ白な衣装に身を包み、レッドカーペットを歩いて華やかに登場。集まった学生ゲストの大歓声に笑顔で応えながら、非日常感あふれる幕開けとなった。
トークショーでは、パークでの思い出について語る場面も。MOMOは「小さいころから年パスを買って、家族で毎年来ていた思い出の場所」と明かし、MINAは「友達とも家族とも来た思い出がたくさんある。初めてハリー・ポッターのエリアに行った時の感動が忘れられない」と振り返った。
続くミニライブでは、最新アルバム『PLAY』より新曲「Confetti」を世界初披露。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのステージで初めてパフォーマンスされた楽曲に、会場の熱気は最高潮に達した。さらに、エルモやスヌーピー、ハローキティらパークの仲間たちと共演した「NEW LOOK」なども披露され、ゲストは一緒にダンスを楽しみながら大歓声を上げた。
ライブ後、MINAは「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、いつ来ても全力で楽しめる場所」と語り、SANAは「パークに来ると日常を忘れるくらい楽しい気持ちになる。今日の夜が思い出に残る夜になれば」と学生にエール。MOMOも「パークでしか作れない思い出がある。私たちと一緒に過ごした今日が特別な思い出になったらうれしい」と温かいメッセージを送った。
最後はMISAMOとゲスト全員で記念撮影を行い、春の夜にふさわしい“プロムナイト”は幕を閉じた。『ユニ春』は学生向けチケットやスペシャルプログラムを通じて、4月5日まで開催されている。
【MISAMOトークショー＆ミニライブのコメント】
――ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには、どんな思い出がありますか？
「私は、小さいころから年パスを買って、家族で毎年いっぱい来ていたので、すごい思い出の場所ですね。今日はハリー・ポッターのライドと、くるくる回るヤツ（スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜）に乗ったんですけど、刺激的ですごく楽しかったですね。」（MOMO）
「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、お友達と来た思い出もありますし、家族と来た思い出もたくさんあるんです。初めてハリー・ポッターのエリアに行ったときの感動が忘れられないです。」（MINA）
――学生の皆さんに、パークでどんな思い出をつくってほしいですか？
「私も学生の頃とか本当によく来てて！パークに来たら、その一日が大きな思い出になるので、みんなでカチューシャとか可愛いグッズとかをつけて、楽しい思い出をたくさん作ってほしいなって思います」（MOMO）
「お友達と来た時に、たくさん写真を撮ってもらってすごく思い出に残っています。パークにはたくさんのフォトスポットがあるので、素敵な写真を残しながら、思い出を作ってくれたらいいなと思います。」（MINA）
「今日、ザ・フライング・ダイナソーに乗りました。本当にすごい気持ちよかったですね！皆さんも、パークでたくさん遊んで、満喫して来てくれているんだろうなと思います。私たちMISAMOがこのステージで、今日、「Confetti」を初披露させていただくので、皆さんに楽しんでもらえたらいいなと思います。」（MOMO）
――新作アルバム「PLAY」、新曲「Confetti」について教えてください。
「今回の曲はすごくユニバーサル・スタジオ・ジャパンとピッタリだなと思っています。私たちもこうやって披露させていただくことができて嬉しいです。『ユニ春』のコンセプトでもある“超元気”を皆さんにお届けできるように頑張ります。」（MINA）
「ミュージックビデオの撮影をしている日に、白い衣装を着ているシーンを撮っている時に、“ぜひUSJでステージができたら最高だね”ってお話を私たちでして、事務所の方にお話ししたところ、今日こうやってステージに立たせていただくことが決まったので、本当に私たちとしても印象深いです。」（SANA）
「これまでのMISAMOの曲はちょっと大人っぽかったりとか、雰囲気のある曲があったんですけど、今回の「Confetti」は明るい感じで、皆さんを元気づけられる曲になっているので、パークにピッタリな曲だなって思います。今回が初披露なので、皆さんに楽しんでもらえたらいいなと思います。」（MOMO）
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & （TM） Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and（C） 2026 Sesame Workshop （C） 2026 Peanuts Worldwide LLC （C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6012704
TM &（C） Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & （C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
