「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（35）が7日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。前WBA＆WBC統一世界フライ級王者の寺地拳四朗（34＝BMB）とアマチュアボクシングの21年世界選手権金メダリストで、前WBOアジア・パシフィック・バンタム級王者の坪井智也（29＝帝拳）のWBC最新ランキングによる対戦の可能性について言及した。

5日に発表されたWBCスーパーフライ級最新ランキングでは、1位に坪井。2位に寺地がランクインした。このランキングによって、今後対戦する可能性が浮上した。

伊藤氏は「正直言っていい？（拳四朗は）坪井に勝てないと思うわ」と言い切った。「坪井は誰も触れない。試合でも“坪井ワールド”でしかない。試合が盛り上がらない部分もあるけど、頭は良いからもっと良いボクサーになると思う。ここで拳四朗に勝てばブレークするだろうね。坪井は本当に上手いし強い。負けないで引退すると思う」と説明した。

対して寺地サイド目線になると「戦いたくないだろうね」と推測した。「拳四朗がバムと戦うよりも坪井と戦う方が見たいな。坪井が拳四朗に勝てば、将来的に坪井はバムと戦うことになるかもね」と言及した。

拳四朗戦以外だと「フェルナンド・マルティネスと見たいね」と口にした。「勝てばバムへのアピールや世界へのアピールになるよ。マルティネスに上手さで勝ったら凄いよ。スーパーフライ級だと頭抜けている存在」とコメントした。