ブルズの河村勇輝がGリーグでも躍動、25得点13アシストで逆転勝利に貢献…前日のNBA戦から連日の出場

2月7日（現地時間6日）、ナウ・アリーナで行われたロングアイランド・ネッツ戦に、ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝が出場した。先発ポイントガードとして約38分間プレーした河村は、25得点13アシスト2リバウンドを記録。圧巻のダブルダブルを達成し、司令塔としてチームを133－127の逆転勝利に導いた。

河村は2月6日（現地時間5日）、シカゴ・ブルズの一員として敵地でのトロント・ラプターズ戦に出場。約12分間の出場でチーム最多の7アシストをマークし、得失点差（＋/－）でもチーム唯一のプラスを記録していた。カナダでのロードゲームを経て、翌日には本拠地でのGリーグ戦に臨むという過密日程となったが、同じくラプターズ戦から連続出場となったマック・マクラングとともにコートに立ち、4109人の観衆の前で勝利の立役者となった。

試合は第1クォーターに29－40とリードを許す展開となったが、河村とマクラングのガードコンビが反撃を牽引。河村は得意のアシストに加え、勝負どころで3ポイントを沈めるなど自らも得点を量産した。マクラングも33得点を挙げて呼応すると、最終クォーターにはチーム全体で43得点を奪う猛攻を見せて逆転に成功。劇的な展開でネッツを振り切った。

河村は今シーズン開幕前、右足の血栓が発覚し、治療に専念するため一度はブルズとの2ウェイ契約を解除されていた。しかし、ブランクを乗り越えて1月に再びブルズと契約。調整の面で出遅れていた面もあったが、現在はその影響を感じさせないプレーを続けている。NBAとGリーグを往復しながら、いずれの舞台でも即戦力として躍動する姿は、まさに河村の存在を証明するものだと言えるだろう。

■試合結果



ウィンディシティ・ブルズ 133－127 ロングアイランド・ネッツ（＠ナウ・アリーナ）



WCB｜29｜33｜28｜43｜＝133



LIN｜40｜24｜38｜25｜＝127

【動画】Gリーグ・ネッツ戦で河村勇輝が25得点13アシスト