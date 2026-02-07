¡Ú ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê ¡Û½ÂÃ«109¤Ëà¥À¥Ö¥ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Êá¸òº¹ÅÀ¤Ç¾Ð´é¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîÃæ¤Ë¹¹ð½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¥Ä¥¢¡¼Á°¤Ëµ¤Àª¾å¤²¤ë
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½ÂÃ«¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢½ÂÃ«109¤ÎÀµÌÌ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¡¢¼«¿È¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¹¹ð¤ò¸«¾å¤²¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤½¤Î¼êÁ°¤Ë¤Ï¡¢²¿¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ò¥Á¥é¸«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ëà¥À¥Ö¥ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Êá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîÃæ¤Ë¹¹ð½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¡Ö ¡ØLEGEND¡Ùº£Ç¯¤Î½Õ¤¢¤¿¤ê½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Â³¤±¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¿ôËçÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤¤¤è¤¤¤èAOD4¡ª¡ª¡¡¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤È¡¢º£Æü7Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖAREA OF DIAMOND 4¡×¤Î³«ËëÁ°¤Ëµ¤Àª¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ÂÃ«¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¤¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¥À¥Ö¥Ô²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤Ê¤É¤Î»¿¼¤ä¡Ö½é»²Àï¤ÎAOD³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿·³ã¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¡¢²¿²ó¤â²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î»²²Ã¤òÃÎ¤é¤»¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
