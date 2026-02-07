6日、ヌークで記者団に領事館開設を発表するフランスの新総領事と駐デンマーク大使/Stoyan Nenov/Reuters via CNN Newsource

（CNN）フランスとカナダは6日、デンマーク自治領グリーンランドの中心都市ヌークに領事館を開設した。トランプ米大統領がグリーンランドの領有を改めて要求する中、北大西洋条約機構（NATO）同盟国であるデンマークへの支持を表明した。

ヌーク駐在のフランス総領事に任命されたジャンノエル・ポワリエ氏は自身の就任について、米政権に向けた「シグナル」ではなくグリーンランドとデンマークへの友情のメッセージだと強調。現地で記者団に対し、「これは連帯の問題でもある。友人が必要な時、振り返ればそこに誰がいるかが分かる。我々はフランス人としてそこにいる」と語った。

駐デンマーク・フランス大使のクリストフ・パリゾ氏は、この領事館は単なる象徴ではなく、欧州の3つのネイションの協力と提携を示す「非常に具体的なもの」だと付け加えた。

カナダのアナンド外相とサイモン総督は6日早朝ヌークに到着し、国旗掲揚式典とともにカナダ領事館を公式に開設した。

「カナダとグリーンランドは世界最長の海上国境を共有し、北極圏を通じた何世紀にもわたる関係も築いてきた」と、カナダ外務省はX（旧ツイッター）への投稿で述べた。「グリーンランドのヌークに開設されたカナダの新領事館は両国の関係をさらに緊密にし、グリーンランドおよびデンマーク王国とのカナダの連携を強化するだろう」

カナダは北極圏外交政策の一環として、2024年12月にグリーンランド領事館開設計画を初めて発表した。一方、フランス領事館開設は昨年6月、マクロン大統領によって発表された。

今回の外交拠点開設に先立ち、米国と欧州の関係は数週間にわたり緊張状態にあった。これはトランプ氏が米国の安全保障を確保するため、グリーンランドの併合を改めて試みたことに端を発していた。