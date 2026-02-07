佐藤綺星／AKB48（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/07】AKB48の佐藤綺星が2月6日、自身のInstagramを更新。ベビーピンクのミニドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】21歳AKB48「天使」ミニドレスから美脚輝く

◆佐藤綺星、ミニドレスから美脚際立つ


佐藤は「載せ忘れてた全身 頭からつま先まで可愛い衣装」と添え、全身ショットを公開。1月24日の投稿にて「今回の写真集のために作っていただいた素敵な衣装」と、1st写真集「天使の反射角度」（集英社）のために特別に作られたベビーピンクのミニドレス姿を披露した。美しいデコルテとスラリとした脚が際立っている。

◆佐藤綺星の投稿に反響


この投稿には「天使ですか妖精ですか」「透明感すごい」「美脚に目が釘付け」「パールの飾り似合う」「完璧な可愛さ」「眼福すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

